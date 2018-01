PSP, GNR e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) receberam indicações da inspectora-geral da Administração Interna para não pedirem identificação às pessoas, especialmente a menores, só por estarem em locais considerados sensíveis.De acordo com o Diário de Notícias, além disso, Margarida Blasco, juíza desembargadora do IGAI recomenda ainda que as forças policiais só conduzam um cidadão a um posto para identificação em último recurso.Estas alterações surgem no seguimento de várias denúncias recebidas em que os direitos dos cidadãos foram postos em causa. Ao DN, o IGAI explica que estas recomendações "foram motivadas pela relevância dos direitos referidos e pela necessidade que se sentiu de uniformizar práticas, motivação formada na sequência de informações várias oriundas quer das forças quer de particulares".Margarida Blasco aponta que, segundo a lei, ninguém deve ser detido para identificação e que se for necessária a ida à esquadra, esta deve ser feita no mais curto espaço de tempo, sendo que na legislação prevê-se um período de seis horas no máximo e, no caso dos menores, o limite é três.A nova alteração à "identificação e detenção de menores segundo a Lei Tutelar Educativa, data de 27 de Dezembro, refere que "as forças policiais podem proceder à identificação de pessoas encontradas em local público, aberto ao público ou sujeito a vigilância policial, desde que sobre essa pessoas recaiam fundadas suspeitas de prática de crimes".Desta forma, a Inspecção-Geral da Administração Interna indica que para uma pessoa ser "conduzida a um posto policial" têm de estar reunidas uma série de condições, ou seja, só deve acontecer "se não for possível identificar a pessoas através de Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou passaporte"."O não cumprimentos dos requisitos legais para a realização da identificação, quer no local onde o mesmo se encontra quer com a sua condução ao posto policial, poderá permitir ao identificando o exercício do direito legítimo da sua resistência", explica a IGAI.