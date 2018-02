Acidentes com tractores agrícolas provocam duas mortes em Abrantes e em Pombal

Entre 2013 e 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em acidentes com tractores.

Dois homens morreram este sábado nos concelhos de Abrantes e de Pombal, na sequência de acidentes com os tractores agrícolas que conduziam.



Em Barrada, na freguesia de São Facundo e Vale das Mós, no concelho de Abrantes (distrito de Santarém), o condutor de um tractor morreu depois de o veículo se ter despistado e capotado, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



Para o local do acidente, cujo alerta foi dado pelas 15h23, foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, da GNR e uma viatura de emergência médica e reanimação (VMER), acrescentou a mesma fonte.



O outro acidente, igualmente com um tractor agrícola e do qual também resultou a morte de um homem, ocorreu pelas 16h00, em Casal da Rola, freguesia de Louriçal, no concelho de Pombal (Leiria).



Para o local foram deslocados meios dos Bombeiros Voluntários de Pombal, da GNR e uma equipa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), disse à Lusa fonte do CDOS de Leiria.



Esta quarta-feira, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal revelou que os acidentes com tractores agrícolas provocaram, em média, cinco mortos por mês em 2017.



Baseando-se nos últimos dados da GNR, a Confagri refere que, no ano passado, morreram 61 pessoas ao volante destas viaturas.



Entre 2013 e 2017, morreram em Portugal 358 pessoas em acidentes com tractores o que, para o secretário-geral da Confagri, Francisco Silva, "é uma fatalidade que seria evitável".