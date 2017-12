Na iminência de ficar sem helicópteros para transporte de doentes, O INEM realizou ajustes directos para assegurar a manutenção de três aparelhos e vai pagar 487.500 euros por mês, avança hoje o Público.

A situação foi originada pelo atraso no lançamento do concurso público internacional para o aluguer de helicópteros que, apesar de ter sido aprovado em Abril, só foi iniciado em Novembro.

O contrato vigente, com a Babcock, foi assinado em 2013 e termina no último dia do ano, amanhã. Já o concurso público internacional só deverá estar concluído em Março do próximo ano.

O atraso foi atribuído pelo INEM à complexidade do novo procedimento que, para além do aluguer de helicópteros deve incluir também a contratação de médicos e enfermeiros. Em Abril, o Governo deu ao INEM um tecto máximo de 45 milhões de euros para as equipas aéreas.



A instituição vai pagar 487.500 euros por mês pelo aluguer de três helicópteros.