Mais mortes nas estradas em Janeiro

Morreram 45 pessoas nas estradas portuguesas no primeiro mês do ano, mais cinco do que em 2017, apesar de o número de acidentes ter diminuído.

Durante a última semana do mês de Janeiro foram registadas 16 mortes, 35,6% do total de mortes registadas.



A informação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que reúne os dados da sinistralidade registados pela PSP e GNR, informa que ocorreram 10.305 acidentes de viação ao longo do primeiro mês do ano, menos 255 do que os registados no período homólogo de 2017. Mas, mesmo assim, o número de vítimas mortais aumentou. Em Janeiro do ano passado morreram 40 pessoas nas estradas nacionais, menos cinco do que em 2018.



Os distritos com mais número de vítimas mortais são Lisboa, Porto, Setúbal e Braga. Em cada um destes distritos morreram seis pessoas.



Nos distritos de Bragança, Coimbra, Évora, Leiria e Portalegre não se registaram mortes.