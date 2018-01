Mad Max: estrada da fúria portuguesa

Em 2013/2014, fui apanhado duas vezes a conduzir com excesso de álcool. Justamente punido (multas, suspensão de carta, avisos sérios quanto à reincidência), nunca mais me sentei ao volante de um automóvel após duas cervejas ou de um copo de vinho. Mas foi necessário chegar ao ponto do castigo para interromper a prevaricação, deixando de constituir um perigo para mim e para os outros. No resto, prezo-me de ser um condutor correcto, e há poucas manifestações de inanidade que me deixem mais furibundo do que o instinto homicida nacional na estrada.Os números tenebrosos da operação Natal Tranquilo da GNR (sete mortos e 932 acidentes) demonstram que não aprendemos nada com os avisos, as penalizações, a profilaxia. Um português ao volante é um Ayrton Senna da estupidez, Mad Max da negligência, criança grande viciada na fúria do Grand Theft Auto. A escola freudiana falaria de uma descompensação sexual, e Schopenhauer da atracção pelo Nada - pela morte.Talvez seja apenas o louco impulso da fuga para a frente que nos tornou grandes por momentos mas que nos retém irremediavelmente pequenos, dados ao hit and run e ao ardil, falsos temerários tão cobardes como os deputados de todos os partidos (com a momentânea excepção do CDS) que votaram à socapa no seu lucro futuro. O que nos leva ao mortal desejo de transformar uma viagem em família num filme aterrador de manobras a 200 km/hora? Porque compram os portugueses SUVs de 300 cv como se fossem ditadores de pequenos países centro-africanos? Nenhum prémio de melhor destino turístico do mundo responderá a este enigma.