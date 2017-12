O Natal é o período da nossa mais desavergonhada foleirice. Ouvimos hits da Ana Faria com os Queijinhos Frescos. Usamos gorros vermelhos com pompom. Comemos filhoses e lampreias de ovos como crianças insufláveis. Bebemos à Bukowski para conseguirmos aturar o primo emigrado na Suíça que reclama três Salazares a cada esquina (de Portugal, claro, que a Suíça já tem fascistas a contento). Também se escuta o inspirador – para quem queira cortar os pulsos numa banheira – Pedra Filosofal de António Gedeão, onde "o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança" (passem-me a gilete, por favor).Na edição do seu 10º aniversário, a Condé Nast Traveler espanhola resume como esse mundo encolheu numa década: 2008, surge a Airbnb em São Francisco; 2009, nasce uma app chamada Uber; 2011, Instagram, e os postais de viagens extinguem-se; 2012, o ceviche é o novo sushi (como sempre, apanharemos a trend com três anos de atraso). As viagens deixam de ser passeios, tornam-se experiências.Nos fins -de -semana prolongados vai-se a Nova Iorque ou a Buenos Aires, não a Madrid ou Londres. Deslocamo-nos a Järpen, na Suécia, de propósito para jantar no Fäviken (já não há reservas para 2018). Acabaram as câmaras fotográficas, os despertadores, os mapas, os guias de viagens, os cadernos de notas, as canetas – longa vida ao Google Maps, ao Trip Advisor, à tradução simultânea. Em 2017, o planeta tornou-se ainda mais pequeno mas, em Portugal, a dívida pública, a corrupção e os problemas do ensino e do SNS aumentaram. O mundo pula imenso. Mas avançará?