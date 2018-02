Como se esperava Rui Rio vai ter oposição organizada

Portugal, como aliás grande parte da Europa, como se vê mesmo na católica Irlanda, não parece muito virado para “guerras culturais”. Talvez porque nas sociedades europeias haja uma relativa homogeneização dos costumes e, com o avanço da descrença, a religião não tenha já hoje uma grande capacidade de dividir

…o que para mim não é novidade nenhuma. Há muito tempo que dentro do PSD há um sector que emergiu à volta de Passos e Relvas e depois ganhou outros mentores, que se comporta como "dono do aparelho" e que fará tudo para não o perder. O seu poder é essencialmente interno, não passa por ideias, nem por debates, nem por influência na sociedade. Passa exclusivamente pelo poder interno e por estruturas paralelas que surgiram nos últimos anos dentro do PSD e nada tem a ver com a sua história, como é o caso de certas obediências da Maçonaria. Eu não estou a falar de fazer críticas ou discutir orientações – seria o menos indicado para o fazer, porque acho que isso é sadio –, mas sim de organizar grupos e fracções dentro do partido.



O preço da vaidade, do desprezo próprio pela privacidade e da exibição



As fotografias que têm aparecido nos jornais do juiz Rui Rangel, associadas ao inquérito judicial a que está sujeito seriam, se obtidas por via travessa, uma considerável violação da privacidade que seria condenável. Mas é evidente que muitas dessas fotografias "sociais" foram permitidas, publicadas e divulgadas pelo próprio em revistas do jet set, nas redes sociais, numa exibição vaidosa que mesmo sendo hoje demasiado comum, não deixam de ser incomodativas e de um gigantesco mau gosto. E, claro, que voltaram hoje nas páginas do Correio da Manhã e de outros jornais, para assombrar quem as permitiu e exibiu, mostrando um estilo de vida, uma personalidade, um trem de vida que antes parecia publicidade paga e agora parece uma admissão de culpa. Tanto glamour, tanta roupa, tantas bebidas, tantas senhoras, tanto local trendy, é hoje olhado de soslaio. Bem feita!



As guerras culturais



A expressão "guerra cultural" é corrente na vida política e comunicacional americana, mas praticamente inexistente em Portugal. Ela designa conflitos que, sendo políticos, remetem para mundividências culturais no sentido lato e que são confrontacionais. Eles envolvem questões religiosas, de género e de raça, com uma forte componente simbólica, e tem -se acentuado muito na era Trump. Trump aliás usa-os como instrumento político e deliberadamente agudiza-os.



O conflito que opõe os jogadores de futebol americano negros que se ajoelham quando toca o hino para protestar contra as violências racistas provocam a fúria do Presidente e dos sectores que o apoiam, a chamada "base", com destaque para o porta-voz que é a Fox News. Na verdade, se no início do protesto havia jogadores que pura e simplesmente se recusavam a levantar, a maioria usa uma fórmula que não deixa de ser respeitosa com o hino e com a bandeira, ajoelha-se. Mas a violência verbal, as ameaças, os boicotes as inimagináveis pressões para que sejam despedidos são típicas de uma verdadeira "guerra".



Não adianta dizer que a prática de tocar o hino e de os jogadores se levantarem é recente, que é abusivo dizer que quando os jogadores protestam em nada significa que o estejam a fazer contra as forças armadas, os veteranos, os patriotas, como diz Trump. Claro que nós percebemos que o que enfurece Trump é saber que o protesto é contra ele, e que vem de um mundo "americano" que mergulha nos sectores que o apoiaram, e por isso é-lhe demasiado sensível. Mas a "guerra cultural" encontra-se na ideia do patriotismo sagrado que é representado na bandeira e no hino e ele manipula esse sentimento e exacerba-o para esquecer a questão da cor e da injustiça motivada pela cor.



Um país sem guerras culturais



Por cá não temos nada de parecido, passadas as guerras do aborto, do casamento de pessoas do mesmo sexo, e, em embrião, da já esquecida questão dos colégios que se tentou colocar nesse plano, tanto mais que a Igreja teve um papel significativo na mobilização das manifestações. Recentemente houve também uma questão desta natureza mas não parece ter mobilizado muita gente. Tinha a ver com a discussão da idade a partir da qual uma pessoa podia mudar de sexo e qual o papel dos sistemas de saúde pública nestes casos. Mas, na verdade, Portugal, como aliás grande parte da Europa, como se vê mesmo na católica Irlanda, não parece muito virado para "guerras culturais". Talvez porque nas sociedades europeias haja uma relativa homogeneização dos costumes e, com o avanço da descrença, a religião não tenha já hoje uma grande capacidade de dividir.

No entanto, eu sou prudente quanto ao que possa acontecer no futuro, porque com o populismo vem também "guerras culturais".