Seis homens feridos, dois em estado grave, em rixa à porta de bar

A mesma fonte precisou que dois homens ficaram em estado grave e outros quatro, incluindo um bombeiro da corporação de Beja, sofreram ferimentos ligeiros, adiantando que todos foram transportados para o hospital da cidade.



Uma fonte da PSP referiu à Lusa que alguns dos feridos tinham golpes na cabeça e no corpo, originados por armas brancas, realçando que um deles acabou por se ausentar do hospital sem ser identificado.



Segundo a mesma fonte, um dos feridos assistidos no hospital tinha alegadamente na sua posse cerca de seis gramas de cocaína.



A fonte da PSP realçou que desconhece, por enquanto, os motivos que levaram à troca de agressões, assinalando que os homens envolvidos são do Algarve, Aljustrel e Beja.



Participaram nas operações de socorro os Bombeiros de Beja, a PSP e a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do hospital da cidade, num total de 10 operacionais, apoiados por cinco veículos.

