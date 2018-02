A PSP do Porto anunciou este domingo ter efectuado 22 detenções durante o fim de semana, três das quais por furto qualificado, 16 por condução sob o efeito de álcool e três por condução sem carta.Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP adianta que as várias acções policiais desencadeadas nas cidades do Porto e de Matosinhos no âmbito da "Operação Carnaval em Segurança 2018" resultaram ainda na apreensão de seis computadores portáteis, dois monitores e diverso material informático "que, através de arrombamento, haviam sido subtraídos do interior de um estabelecimento comercial" em Campanhã, pelos três suspeitos detidos por furto qualificado.Também apreendido foi o veículo automóvel utilizado no furto e, no decurso de uma operação de fiscalização rodoviária na área da cidade do Porto, foi ainda recuperado um automóvel que constava para apreender por ter sido furtado.Na sequência das operações desenvolvidas pelo efectivo da Divisão de Trânsito, 1.ª e 3.ª Divisões Policiais, Divisão de Matosinhos, Divisão de Investigação Criminal e da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia -- Corpo de Intervenção foram fiscalizados 545 condutores e controladas por radar 2.077 viaturas.Destas fiscalizações resultou a instauração de Autos de Notícia por contra-ordenação relativos a 387 infracções ao Código da Estrada, das quais 320 por excesso de velocidade e 18 por condução sob efeito do álcool.