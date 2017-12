O ano que vem

São cenas dos próximos capítulos da nossa vida, comparados não com 2017 mas com 1918 ou 1818. O resultado pode ser inesperado, chocante, assombroso. Ou só habitual, quanto ao que fica do que muda

Nada está perdido. Nada está ganho. É preciso ter esperança, nos próximos 12 meses, mas evitar as euforias.

Há um século, a claridade nasceu das trevas imediatas. Depois de quatro anos de apocalipse, 37 milhões de mortos, e com Paris a ser bombardeada pelo canhão Kaiser Guilherme (o Scud da época), a 114 quilómetros de distância, ergue-se subitamente a paz.



Espero poder celebrar isso com o diário do meu avô, ferido de guerra grave em Aix-La-Chapelle. Lembro aí os militares portugueses em missões internacionais, que continuarão na República Centro-Africana (RCA) e no Mali, e podem partir para o Afeganistão e Níger, a combater os restos do Daesh e a ressurreição da Al-Qaeda.



Nessa infindável "luta contra o terror", vamos ter o problema do regresso dos jihadistas. Muitos dos combatentes "internacionalistas" morreram na Síria ou no Iraque, fugiram para outras frentes conhecidas, mas há ainda centenas, a leste e oeste do Eufrates. São oficialmente franceses, escandinavos, russos, britânicos e alemães, europeus do Sul e do centro. O que se faz com eles? O que farão eles connosco?



Em 2018, os grandes poderes pensarão cada vez mais em "medidas militares preventivas". O medo da próxima guerra é superior ao receio das actuais.

Não avançámos muito em 100 ou 200 anos, e os fantasmas são os mesmos.

Lembre-se de que em 1918, sob o democratíssimo Presidente Wilson, pai das novas pátrias e liberdades pós-imperiais, se dá a última batalha americana contra os peles-vermelhas, neste caso os Yaqui do Arizona, sob o argumento do combate à "subversão" (sedição). Cem anos antes, o general Jackson invadira a Florida espanhola sem autorização de Washington, mas o secretário de Estado Quincy Adams criou, para o Presidente Monroe, uma doutrina justificativa: era preciso reprimir exemplarmente as incursões "terroristas" dos bandos de índios seminolas, "muito provavelmente" armados e industriados por Madrid.

Falando em Madrid, e, já agora, na Ucrânia ou nos Balcãs: o "nacionalismo", sob esse nome ou não, continuará a ter costas e ombros largos.



Em 1818, o Chile torna-se independente de Espanha, mas para a Catalunha é mais complicado. Ao contrário das revoltas clássicas, em que um povo unânime quer a liberdade, aqui há uma divisão ao meio.

No fundo, foi só em 1918 que acabou a guerra civil finlandesa, com 40 mil mortos entre irmãos. O triunfo de nacionalistas sobre sovietistas deixou feridas, assim como deixou, no mesmo ano, a proclamação da soberania "popular" da Ucrânia face à República Socialista Russa, antepassada da URSS.



Há dias, em Lisboa, Petro Poroshenko (na foto) disse-me, com ar grave, que teme ser envenenado como um dos seus predecessores, Viktor Yushchenko. Por outras palavras, o drama entre Kiev e Moscovo não se atenua, e pode acentuar-se face à previsível reeleição de Putin, que o tornará o líder mais durável do que Estaline. Mesmo que as sondagens mostrem quererem hoje os russos mais "mudança" do que "estabilidade".



Há apenas duzentos anos, o Banco Federal americano decidiu reverter a política de crédito fácil, e pediu o reembolso de todas as dívidas. Gerou-se o pânico. Em 2018, é preciso continuar a vigiar a economia, e as economias.

Poderão as grandes empresas alemãs fugir para os EUA, por causa da assinalável baixa do IRC local? Ou competirá Berlim com Washington em populismo capitalista, se formar um governo estável?

E como será a prestação de Centeno, sempre que, como porta-voz do Eurogrupo, tiver de dizer mal de Portugal e bem de Bruxelas?



Por cá, uma continuada confiança dos investidores internacionais poderá ser via de salvação.

Mas só se soubermos organizar-nos no resto, de uma Eurovisão doméstica e de um possível brilharete no Mundial ao eficaz combate à catástrofe e à insegurança, à falta de produtividade ou de qualidade na produção, à corrupção e ao desperdício.

A não ser assim, a galinha miraculosa pode deixar de dar ovos de ouro.



As vacas leiteiras (I)

O mutualismo, quer remonte ao anarquismo, sem Estado, ou libertarianismo, com Estado mínimo, é um velho sonho: não todos proletários, mas todos proprietários. Na teoria, há um banco ideal: sem ágio, com juros mínimos, que cubram apenas a administração, e onde os depositantes sejam os únicos donos. O século XIX encheu-se de instituições destas, essencialmente sob forma cooperativa. Falhado, o Montepio já não é isso. Precisa de alguém, assim como o BPP, o BPN, o BES e os outros "desgraçados". Quem pode ajudar? As vacas leiteiras do costume, claro: CGD e Misericórdia, feitas salvadoras, porque aí se concentram as poupanças dos servidores públicos, e os sonhos do jogo que combateriam a miséria.



As vacas leiteiras (II)

Este sistema de socorro aos bancos falidos é ilegítimo, imoral, e devia ser ilegal.

Uma instituição de crédito privada, que se afunda por má gestão, exposição excessiva ao risco, enriquecimento sem causa, quiçá por branqueamento, tem de se ressarcir pela pura responsabilização, até ao último cêntimo, dos seus investidores. Não da comunidade nacional.

O que preocupa, na denúncia de Santana Lopes, não é a arbitrária fixação de um valor suspeito para o Montepio, nem o interesse do governo em usar a sua vaca leiteira. É o alegado papel do Banco de Portugal, suposto defensor da racionalidade económica e da justiça.

Nada do "plano" pode ir para a frente.

Por menos do que isso houve revoluções.



O que espero

Filmes (espero) para 2018: The White King, de A. Helfrecht, orwelliano quanto baste, os ucranianos Cyborgs e Khaytarma, de A. Seitablaev, sobre a defesa do aeroporto de Donetsk e a deportação tártara em 1944, e Três Cartazes à Beira da Estrada, de M. McDonagh, a teimosia do desespero.

E The Post, de Spielberg [com Tom Hanks, na foto], sobre Nixon (ou Trump?), o magnífico A Forma da Água, de G. Del Toro, ou o fantástico como deve ser, The Incredibles 2 e Isle of Dogs, animação com cabeça, e A Quiet Place, de J. Krasinski, casa assombrada sem trancas à porta.

Por fim, 12 Strong, de N. Fulgsig, bizarra missão real da CIA.

Na música, dêem-me Silent Words: João Paulo Esteves da Silva e Afonso Pais revelam Cole Porter.