Calarão ou catalão

Quando lerem isto, a Catalunha terá decidido o seu presente e o seu futuro, já que não pode rever o seu passado. É importante resumir as cenas de todos os capítulos, e assinalar o que parece vir aí. Alguns perguntam se cantarão ou calarão o catalão.

Na Península há dois estados. Um, muito antigo, chamado Portugal, data do século XII. Outro, relativamente moderno, denominado Espanha, surge no século XV.



Antes de Espanha havia reinos e feudalidades, herdados da decomposição romana, visigótica, carolíngia e árabe.



O que agora se reclama como "Catalunha" era, no século X, o Condado de Barcelona, dinastia fundada um século antes. Entrou então (987) em choque com os seus suseranos francos, ao recusar-se a reconhecer Hugo Capeto como monarca. Borrell II, o autor da proeza, criou assim uma independência de facto, que se transformou em direito.



O que é hoje "Catalunha" foi soberano durante cinco séculos, sob a forma de condado separado, primeiro, e de união real com Aragão, depois. Tinha órgãos próprios, a primeira constituição política da região hispânica, forjou uma marinha notável e enriqueceu, material e espiritualmente.



Entre 1470 e o início da Guerra dos Trinta Anos, a Catalunha integrada na Espanha foi respeitada na sua autonomia histórica. Mas em 1640 decidiu embrenhar-se numa frágil independência, exasperada com a diminuição de poderes por Madrid. O advogado católico Pau Claris quis criar uma república, venceu os espanhóis em Montjuic, mas teve de se submeter ao aliado francês, e acabou por soçobrar ao peso das armas de Filipe IV.



Em 1659 morria definitivamente a Catalunha independente.



Nenhuma república ou governo militar a fez ressuscitar desde então. Mas em 1976 a restauração de uma "monarquia democrática" levou ao estatuto autonómico. Abria-se o caminho para uma região catalã com língua própria (derivada do provençal, não do castelhano) ensinada nos currículos, com parlamento, governo, polícia, símbolos e estandarte separados, e com sonhos ainda mais ambiciosos, em parte cumpridos com a abertura de "representações" em todo o mundo.



Em 2006, o novo estatuto pretendia ir ainda mais longe, a começar pela transformação da "nacionalidade" em "nação". Foi aprovado no parlamento regional e no estadual, mas em parte revisto e reescrito pelo Tribunal Constitucional espanhol, sob o argumento de que violava o princípio da "solidariedade" entre parcelas do reino.



Desde 2016 é o que sabe.



Aquilo que parecia ser um movimento nacionalista auspicioso, guiado por uma grande pluralidade de forças (numa região onde só há 54% de católicos), e que cresceu com a repressão acéfala do referendo por Madrid, acabou por soçobrar nas grandes tiradas de opereta, nas contradições entre Puidgemont e os seus aliados, nas diversas indecisões de "esquerdas" e "direitas" independentistas, na total falta de apoios europeus ou exteriores assinaláveis, no êxodo empresarial, e por fim numa espécie de queda de máscaras.



Ninguém no campo "secessionista" queria verdadeiramente morrer por aquela causa. Ninguém queria o regresso à primeira moeda catalã mítica, o Croat (de 1285), mas antes o conforto do Euro. Ninguém parecia acreditar em muitas palavras de ordem sobre presos políticos (apesar de haver políticos presos), revolução e tomada do poder "pelo povo".



Porque o "povo" parece irremediavelmente dividido. Foram muitos séculos de miscigenação e cosmopolitismo. Não há ali já identidade "pura".



Claro que os partidos independentistas continuarão a ser uma força maior. Mas o crescimento dos Ciudadanos mostra que é possível uma outra via: nem independência meramente gutural, guiada por caciques, nem sobranceria imperial à maneira castelhana, garantida pelo cacete e por leis discricionárias.



Não sei é se, a seguir a isso, virá o bom senso generalizado.



PS - No Alabama, onde Trump ganhou pelo dobro dos votos a Clinton, o lugar senatorial parecia seguro. A derrota é uma pré-catástrofe republicana, numa câmara alta de 100 membros, onde a sua vantagem é agora apenas de quatro votos. Em 2018 estarão em jogo mais 33 lugares. O colapso do patético Roy, mesmo que por uma unha negra, faz com que se roam as unhas na Casa Branca.



A razão do Estado

O governo Sócrates justificou as quedas do nosso rating com o argumento da "irracionalidade do mercado".

Mas se, verdadeiramente, o "mercado" não ouvisse a "razão", então não valeria a pena fazer algo de pensado na economia e finanças.

Claro que executivos subsequentes reconheceram haver, sob a designação de "mercado", milhões de observações objectivas e análises atentas do estado real de uma nação.



Daí que, primeiro com Gaspar e agora com Centeno, se tenha começado a olhar para o que deve ser feito, a começar pela meta de produzirmos mais do que aquilo que devemos, de forma a que os notadores notem.



Isto custou, mas deu frutos. Como se vê.



É agora preciso passar da Fitch para algo fixo.



Um dia fraco, outro forte

"Este país" gosta de folhetins, a não ser que a realidade seja ainda mais sórdida.



No "caso" do momento, onde se misturam misérias e grandezas, e um ridículo atroz, só me interessa uma coisa: não deveriam ser os media os fiscalizadores dos actos públicos, os escrutinadores das finanças governamentais, os avaliadores da gestão da coisa comum.



Mas face à inexplicável ineficiência estadual em fazê-lo, acabam por preencher o vácuo.



Digo "inexplicável", porque o mesmo Estado que não controla o que subvenciona (colhido dos nossos impostos), é geralmente escrupuloso, sistemático, constante, impiedoso, na vigilância sobre coisas menores.



Sempre forte face aos fracos, sempre fraco face aos fortes.



Das alturas

Lúmen, de Ruben Alves, é, seguramente, o disco do ano. O piano solo explode em fervor e emoção, ao revisitar as claridades e mistérios de 18 salmos, cânticos sacros ortodoxos, católicos e sobretudo protestantes, espirituais negros e peças apócrifas. No teclado ouvem-se muitas influências: Keith Jarrett, Michael Nyman, Bach, Mozart, Chopin e jazz, vanguarda e experimentalismo, "progressivo", blues, soul e gospel.



Os temas reconhecem-se facilmente, mas saem de outras músicas, são envolvidos por ainda mais correntes, trechos, alusões breves, divagações, como se o intérprete percebesse sempre as origens, as consequências e os contextos do que toca. É grande arte de um grande artista português.