Livros e discos de 2017

No último texto do ano, em semana de balanços vários, partilho com os leitores títulos de alguns livros e discos que me acompanharam em 2017. Primeiro os livros. As Nossas Almas na Noite, de Kent Haruf (Alfaguara), obra-prima seminal do escritor americano sobre um casal em fase adiantada da existência. Tenho Cinco Minutos Para Contar uma História (Tinta da China), livro de crónicas radiofónicas de Fernando Assis Pacheco na qual se encontra o talento do autor para tratar da sua relação intensa com a vida fazendo uso de uma prosa tão económica como rara. Memórias Anotadas, de José Medeiros Ferreira (Temas e Debates), relatos autobiográficos e entrevistas de uma personalidade que, com coragem, qualidade e integridade intelectual, marcaram a vida pública até ao ano em que morreu: 2014.Agora os discos, divididos em nacionais e internacionais. Nos portugueses, destaco álbuns como Viva Fúria, de Manuel Fúria e os Náufragos, Luís Severo, de Luís Severo, e Quando se Ama Loucamente, de Aldina Duarte. Nos estrangeiros, ficaram-me títulos como Harmony of Difference EP, de Kamasi Washington, The Weather Station, de The Weather Station, e The Navigator, de Hurray for the Riff Raff.Feliz 2018, cheio de boas leituras e audições. Encontramo-nos aqui na crónica.