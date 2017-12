Numa sociedade civilizada, quando há escrutínio, os escrutinados mantêm os seus direitos essenciais. O pensamento ocorreu-me por estes dias ao topar que, após a reportagem sobre as alegadas ilegalidades – muito graves, a confirmarem-se – praticadas numa instituição dedicada ao apoio de quem tem doenças raras, emergiu um ambiente justiceiro, de atropelos vários e devassas da vida privada.Nas redes sociais, milhares de teclados, ao som dos tambores de um circo romano de ódio, partilharam informações, fotografias e bocas que nada acrescentam ao caso, promovendo a multiplicação daqueles comentários que antigamente estavam reservados para o sujo anonimato das caixas de comentários dos jornais.Torna por isso difícil contrariar Chamath Palihapitiya, que foi vice-presidente do Facebook, quando este sublinha, em contexto universitário, que as redes sociais estão a "destruir as bases da sociedade" e a eliminar o discurso civil. O ex-chefe da secção de crescimento de utilizadores internéticos chegou mesmo a afirmar sentir-se culpado por ter criado uma máquina exploradora da vulnerabilidade da psique humana e acabou por recomendar aos usuários para fazerem uma "pausa a sério" das redes. Uma recomendação boa e sensata, mas que, com certeza, não vai ter muitos likes.