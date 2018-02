Rio quer um cheque em branco?

Rio terá algum interesse em reformar a justiça que realmente tem um problema de celeridade, como a tributária, a administrativa e de comércio? Rio estará disponível para libertar meios para estes tribunais e menos para fazer o mais fácil, que é reformar os códigos? Rio saberá que o princípio da publicidade é a regra esmagadora dos processos e que os jornalistas passam hoje a vida a consultar legitimamente processos? Rio saberá que o Ministério Público, apesar de titular dos inquéritos, não tem a possibilidade de controlar o segredo a partir do momento em que diligências como as buscas envolvem centenas de pessoas?



Rio saberá que existe uma modalidade de violação do segredo de justiça muito em voga que passa pelo benefício directo aos investigados? Sobretudo daqueles que têm poder e dinheiro e que logo ficam a saber, muitas vezes pelos bancos, que estão a ser investigados? Saberá Rio que todas as críticas que faz são precisamente as mesmas que fazem os advogados dos grandes escritórios e que estes estão devidamente representados na sua comissão política? Saberá Rio que Elina Fraga, depois do que disse e fez enquanto bastonária, não tem a menor força negocial para se sentar à mesa com as profissões forenses? A lista de perguntas pode ser interminável mas se Rui Rio souber responder a estas já não será mau para princípio de conversa.





Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho não merece um pingo de atenção. O Sporting sim, não o seu presidente. Face ao que fez e disse subsistem apenas perguntas para o Governo e os tribunais. Perante uma evidente instigação à violência, crime previsto e punido pelo Código Penal, resta apenas saber se o Ministério Público vai actuar ou não contra quem instigou e contra quem intimidou e ameaçou jornalistas. Perante todos os outros dislates de perturbação da ordem pública e as exigências perante a lei que tem uma Sociedade Anónima Desportiva, apenas interessa saber se o Governo e os reguladores responsáveis vão tomar medidas.



O resto é apenas conversa para atear os fogos que interessam ao senhor: a sua vitimização perante a guarda pretoriana que tenta constituir com as claques para atacar e intimidar quem dele discorda. Isto já nada tem a ver com o futebol. É uma patologia que tem de ser tratada nas sedes adequadas. Mais: tudo isto é apenas mais um retrato da decadência gravíssima que atinge o futebol português perante a criminosa passividade do Governo. Vão esperar sentados que morra alguém?

Rui Rio quer traçar um caminho diferente na oposição. A sua mentalidade germânica dá-lhe uma noção de tempo diferente da que impera na política portuguesa. Por isso, quer fazer acordos de regime, por isso fala tantas vezes no "superior interesse nacional", por isso acha que as eleições legislativas de 2019 são apenas um "pormenor" no seu caminho e que o PSD tem de se adaptar à sua ideia de criar uma grande coligação parlamentar em torno dos ditos acordos e não ficar em sobressalto com a questão da liderança. Rio olha para Merkel e para o SPD, não para os seus adversários internos, que desvaloriza.Tudo isso faria algum sentido se Rio fosse convincente nas suas ideias, na consistência e no detalhe das suas reformas, na clareza da equipa e do seu discurso. Rio tem qualidades pessoais e políticas indiscutíveis mas só isso não basta para que o PSD e os eleitores lhe passem um cheque em branco.O superior interesse nacional tem muitos intérpretes, desde logo cada um e todos os portugueses enquanto comunidade. Empunhar essa bandeira exige mais ideias do que aquelas que Rio deu. Peguemos na famosa reforma da justiça. O que quer realmente Rui Rio? Do que tem dito apenas ficam as suas indignações com o segredo de justiça e a celeridade das investigações. Convinha ser um pouco mais claro. Rio saberá que a morosidade não é um problema da justiça penal nos crimes de sangue? Saberá que os julgamentos se realizam muito menos de um ano depois da prática dos crimes?