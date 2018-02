OPINIÃO Elina Fraga: um sinal desastroso

A escolha de Elina Fraga para a nova direcção do PSD é um sinal desastroso para quem anuncia querer fazer uma reforma da justiça. Elina Fraga foi uma Bastonária medíocre na Ordem dos Advogados e saiu sob fortes suspeitas de ter cometido várias ilegalidades, que devem ser investigadas até ao mais pequeno detalhe. Mais: barricada numa espécie de pureza originária em matéria de direitos fundamentais, como se fosse a sacerdotisa da verdade sagrada na matéria, Elina Fraga defendeu sempre uma justiça controlada pelos poderosos, como aconteceu no período em que Sócrates foi primeiro-ministro e Pinto Monteiro procurador-geral da República. Foi mesmo muito longe nessa matéria, apresentando queixas-crime contra um Governo que, na justiça, teve o mérito de restabelecer uma saudável separação entre poderes, que tinha sido dinamitada pela troupe Sócrates, Alberto Costa, Alberto Martins e CIA.

Para quem quer negociar uma reforma da justiça com o PS, Rui Rio escolheu a pior interlocutora. Elina Fraga não tem estatuto, não tem ideias, nem qualquer espécie de legitimidade profissional que a reforce perante as profissões forenses. As poucas ideias que lhe são conhecidas são um desastre. Não defende um Ministério Público com autonomia, aceita um domínio político sobre a justiça e, na prática, não lhe é estranha a ideia de uma justiça forte com os fracos e fraca com os fortes.