Transparência nos rendimentos dos magistrados

"Se se conhecerem publicamente dados da sua vida pessoal estão a criar-se riscos importantes para a função. Até por isto, incluir o património não parece ser uma boa proposta."

Não foi apenas a abertura do ano judicial que marcou as notícias da semana passada para a justiça. Deputados do Partido Socialista, também membros da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas da Assembleia da República, promoveram uma conferência de imprensa, que acabou por ficar um tanto despercebida a muitos olhares. É para ela, precisamente, que quero olhar.

Nessa conferência foi divulgado um conjunto de propostas para discussão nessa comissão parlamentar, que era apontada como particularmente pouco prolífica. De uma assentada, para rebater essa ideia, surge uma série de medidas, desde um Código de Conduta para deputados, proibindo ofertas de valor superior a €150, até novas restrições ao exercício de advocacia por parlamentares. Uma outra ideia, porém, merece ser olhada com mais atenção: O alargamento da declaração de património e rendimentos aos magistrados.

Deixemos de lado as questões formais e a circunstância de não ter havido qualquer consulta à associação de juízes prévia à divulgação da proposta. Provavelmente foi entendido que não seria necessária e que o Parlamento tem competência para legislar o que quiser. A avançar, certamente que, nalgum momento, essa consulta ocorrerá.

Deixemos também de lado as questões práticas e o facto não ter o Tribunal Constitucional capacidade para avaliar, com uma atenção mínima, as declarações que recebe no presente e a dúvida de como seria se recebesse mais dois pares de milhares delas.

Olhemos para a proposta por aquilo que é na substância. Uma boa ideia?

Numa primeira análise é uma ideia publicamente sedutora e vendável: Qualquer titular de cargo público tem um dever de probidade. Os juízes, enquanto titulares de órgão de soberania, terão uma dimensão pública de responsabilidade que justificaria a divulgação dos seus rendimentos e interesses. Parece bem.

Porém, como foi divulgada, a ideia não resiste a um segundo teste. Porquê?

Claro que todos queremos juízes e magistrados cujos padrões de ética e isenção na função sejam inquestionáveis. Antes de todos, ninguém o quer mais que os próprios magistrados. Já bem basta o que basta ao nível da imagem da justiça. A questão é saber qual é a verdadeira função das declarações de rendimentos e interesses na "salubridade" da República.

A caminho desta resposta temos que fazer uma paragem obrigatória numa palavra, que é também um princípio: - a "exclusividade". Aqui é que está o verdadeiro cerne desta questão da probidade e da transparência.

Os juízes exercem a sua função em regime de absoluta exclusividade, por toda a carreira. O seu vencimento consta de lei, que é pública. Mais transparente que isto, dir-se-á, não pode haver. Isto é a garantia máxima de inexistência de qualquer conflito de interesses.

Nos cargos públicos em que a exclusividade não seja absoluta fará sentido, ao abrigo de um dever de transparência, informar a origem dos rendimentos não públicos. Naqueles cargos com absoluta exclusividade essa razão não existe. Se é para os juízes, ou quaisquer titulares de cargos públicos exercidos em exclusividade, repetirem ao Tribunal Constitucional "o meu rendimento é o meu vencimento, que é o que consta da lei", será uma ideia inútil e sem propósito.

Se é para os magistrados informarem o seu património também não parece fazer grande sentido. Importa lembrar uma vez mais a questão da exclusividade. Aí é que está a transparência. Divulgar o património para quê e ao abrigo de quê?

Na maioria dos casos será informar a existência de um imóvel hipotecado e um ou dois carros. Nalguns casos será uma mera exposição, injustificada, de património de origem familiar (sim, os juízes também se casam e também herdam). A haver algum caso de património de origem inexplicável, pois que se investigue, se necessário até em sede criminal. Agora, o que não faz falta para nada é uma declaração pública.

Se a isto se somar o facto de os magistrados, ao contrário de muitos outros servidores públicos, não lidarem com o meramente abstrato mas com o concreto percebe-se que a divulgação de dados pessoais relativos ao património tem, no seu caso, especiais riscos e sensibilidade.

Os juízes não trabalham para "os" cidadãos em geral. Trabalham para "aqueles" cidadãos em concreto. Condenam e mandam para a prisão. Obrigam a pagar uma dívida. Decidem se um filho fica a viver com o pai ou com a mãe. E por aí fora… Se se conhecerem publicamente dados da sua vida pessoal estão a criar-se riscos importantes para a função. Até por isto, incluir o património não parece ser uma boa proposta.

Mas quer isto dizer que não faz sentido alguma divulgação da situação económica dos magistrados? Para responder temos que voltar ainda à exclusividade.

A exclusividade, dizendo-se que é absoluta, não quer dizer que não permita auferir outros rendimentos, em casos muito limitados. O magistrado tem possibilidade de receber direitos de propriedade intelectual de obras que publique e, genericamente, o produto das suas criações literárias ou artísticas. Também tem o magistrado possibilidade de receber rendimentos de capital, seja o produto de aplicações financeiras ou a participação nos lucros de sociedades de que detenha capital. Poderá haver alguma justificação para um dever de transparência específico sobre esses rendimentos e, se for esse o quadro, certamente que os juízes não rejeitariam a ideia.

O ponto essencial, porém, mantém-se: A exclusividade é, em si mesma, uma declaração pública de rendimentos. Se a Comissão para a Transparência, mais que trabalhar nas declarações públicas, apostar no alargamento da exclusividade, impondo a todos os titulares de cargos regras idênticas às que se aplicam aos magistrados, estará, de forma simples, a prestar um serviço relevante à probidade da República.

E talvez nesse momento se perceba a importância de uma discussão clara e verdadeira da retribuição dos titulares de cargos públicos…