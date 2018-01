2017 de A a Z (I)

B – Boxe. A troco de um gigantesco punhado de dólares, Mayweather e McGregor deram troco um ao outro.



C – Catalunha. A possível independência poderá significar o fim do contrato de Messi com o Barcelona. O caso é sério! Dará para fazer nova… consulta popular?



D – Draka. Desporto (?) sugerido pelo deputado russo Igor Lebedev a ser praticado por hooligans. Haverá lá lugar para o deputado?



E – Nélson Évora. Em três tempos e com um triplo salto saiu vencedor no Europeu de Atletismo em Pista Coberta.



F – Futebol no Feminino. As portuguesas fizeram história com a primeira e honrosa presença no Campeonato Europeu.



G – Gregg Popovich. Numa campanha solidária, o abastado treinador da NBA afirmou: "quem é rico como o diabo tem o dever de apoiar".



H – Harry Kane. Nem Messi nem CR7, o jogador do Tottenham foi o melhor marcador das grandes ligas.



I – Inês Henriques. A marchadora tornou se a primeira mulher a vencer a prova dos 50 km em Mundiais de Atletismo. Com Inês, ou vai… ou Marcha!



J – Juan Mata. Pelo seu projeto Commom Goal de doação pelos jogadores de 1% dos salários para caridade. Já a adesão dos futebolistas ainda está longe de atingir… 1%.



K – Kaepernick. O jogador da NFL protestou contra a violência racial nos EUA. Ajoelhou se durante o hino e irou Donald Trump, que pressionou para não ser contratado. Não joga há um ano!



L – Lázio. Adeptos de extrema direita usaram, numa manifestação xenófoba, a imagem de Anne Frank (vítima do Holocausto nazi) para provocar os seus rivais da Roma. Shame on you! Atitudes como esta fariam corar de vergonha Albert Camus quando afirmou que o que mais sabia sobre moral e obrigações devia-o ao futebol.



Como sempre declara o meu amigo Toninho: "Votos de um ano novo com desportivismo de permeio. Será que de boas intenções está o inferno desportivo cheio?".



Na próxima crónica, o alfabeto ficará… completo.

No dia 1 de janeiro, um avião descolou de Auckland (Nova Zelândia), viajou – literalmente – no tempo e aterrou em Honolulu (Havai), no dia 31 de dezembro.Aplica-se o mesmo princípio para, já em 2018, recuperar algumas das ocorrências de 2017.A –. Um inferno na Terra, agora em vídeo (árbitro)!