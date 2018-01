2017 de A a Z (II)

Iniciado na última crónica, fecha-se hoje o círculo sobre o ano de 2017 de A a Z.

M –Tiago Monteiro. Eleito, pela imprensa, piloto do ano do Mundial de Carros de Turismo (WTCC). Antes de um acidente em setembro, alcançara, em seis provas, duas vitórias e cinco pódios.

N – Neymar. O Sr. ‘222 Milhões’ foi transferido para o Paris Saint-Germain por um preço recorde: uma nova DisNey(mar) Paris.

O – (George) Orwell. Escrevera que o futebol "é como a guerra, mas sem tiros". A guerra de comunicação entre os três grandes dá-lhe razão.

P – (Fernando) Pimenta. Campeão mundial de Canoagem em K1 5000m e vice-campeão K1 1000m. O Fernando deu ao braço, mas não o deu a torcer…

Q – Quarenta e Quatro. O número de Miguel Oliveira que, a dar-lhe gás, se sagrou vice-campeão Mundial em Moto2.

R – Red Bull Air Race. Ver o país de pernas para o ar e o Porto de cabeça no ar. Ou em modo Azeitonas: "Anda comigo ver os aviões".

S – Salvador Sobral. Personalidade cultural para a Euronews. A 13 de maio deu Festival na Canção, depois da despedida do Papa de Fátima e do Tetra do Benfica.

T –Taça das Confederações. A primeira participação portuguesa deveu-se ao… título europeu. E nunca se deve perder a oportunidade de o mencionar!

U – Usurpado. Sentimento dos que competiram com Ronaldo por troféus coletivos e individuais.

V – Valbom (Braga). Local de nascimento de Ricardinho, considerado, pela 5.ª vez, o melhor do Mundo em Futsal.

W – Wimbledon.Santuário do Ténis, onde Federer,o mais ‘velho tenista da Era Open a vencer o torneio, projetou ainda mais a sua beatificação na modalidade.

X –Xangai. Cidade que aprecia os treinadores portugueses. Depois da despedida apoteótica dos adeptos do Shanghai SIPG a Villas-Boas, o clube contratou… Vítor Pereira.

Y – Youthquake. Palavra do ano para Oxford. Exprime uma mudança significativa (política, social ou cultural) provocada por ação ou influência de pessoas jovens.

Z – Zemyna Lekaviciute. A propósito de jovens, a basquetebolista lituana estreou-se a marcar pelas seniores aos… 10 anos! Também no desporto, a idade é só um número.

Como sempre declara o meu amigo Toninho: "Que 2018 permita bom espírito desportivo de A a Z e favoreça quem o pratica e nele se revê!".