A Ministra da Justiça seguramente não cumpriu

No dia 21 de Abril de 2017, a Senhora Ministra da Justiça esteve presente no colóquio comemorativo dos 30 anos do Código de Processo Penal que se realizou na Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

À margem do encontro, a mesma prestou as seguintes declarações à agência Lusa sobre a revisão do estatuto do Ministério Público " Até ao Verão seguramente estará pronto. O estatuto do Ministério Público não é o único que está a ser revisto, há o estatuto dos magistrados judiciais e há o estatuto dos oficiais de justiça. Os três têm de estar articulados de forma a que a resposta final esteja harmonizada". Mais referiu estar " a trabalhar muito intensamente no estatuto do Ministério Público", tendo confirmado que a previsão é de o acabar em Maio, mas preferiu ser cautelosa.

Em Julho, o processo chegou a ser dado como concluído, mas voltou a ser reaberto em Setembro para se discutir um novo modelo de carreira proposto pelo Ministério da Justiça.