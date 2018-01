da

extrema

-

direita terá dito que, no limite, os encontros entre o filho do líder da Casa Branca e agentes russos ligados ao Kremlin podem ser vistos como acções "anti-patrióticas" e "traição".





"Steve Bannon não tem nada a ver comigo ou a minha presidência. Quando foi despedido, não perdeu apenas o trabalho, perdeu também a cabeça", acusou Trump, acrescentando que Steve era um "funcionário" que trabalhou no staff republicano apenas depois do multimilonário ter garantindo a nomeação como candidato republicano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou um forte ataque ao seu antigo conselheiro e principal estratega da sua candidatura, Steve Bannon, acusando-o de ter "enlouquecido". Na origem da troca amarga de palavras estão declarações de Bannon que considerou que o filho mais velho do líder norte-americano, Donald Trump Jr, pode vir a ser acusado de "traição"."Eles vão partir Don Jr. ao meio como um ovo em directo na televisão", disse Bannon, segundo o The Guardian, no livro do jornalista Michael Wolff. A obra, Fire and Fury: Inside the Trump White House, tem como base mais de 200 entrevistas a figuras próximas de Trump. O proeminente elementoA resposta do chefe de estado foi arrasadora. Num comunicado divulgado esta quarta-feira, Trump desvalorizou qualquer poder de Bannon na sua administração, apelidou-o de "funcionário" e negou que a sua vitória tenha sido desenhada pelo antigo conselheiro.

As acusações de Trump não ficaram por aqui. "Steve finge estar em guerra com os media, aos quais ele chama partido da oposição e, no entanto, passou o seu tempo na Casa Branca a divulgar informação falsa aos media para fazer parecer que era mais importante do que o que realmente era. É a única coisa que ele faz bem", atirou Trump, para quem o elemento da extrema-direita "está sozinho". "Steve está a aprender que ganhar não é tão fácil quanto eu faço parecer. Ele teve muito pouco a ver com a nossa vitória histórica, que foi conseguida através do voto dos homens e mulheres esquecidos deste país", rematou.