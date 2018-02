O presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu, este sábado, que "simples acusações" estão a destruir a vida de pessoas, depois das demissões de dois funcionários da Casa Branca acusados pela ex-mulheres de violência doméstica.

"A vida de pessoas está a ser destruída e destruída e por simples acusações. Algumas são verdadeiras e outras são falsas. Algumas são velhas e outras novas. Não há recuperação possível para alguém que tenha sido falsamente acusado: a sua vida e a sua carreira acabam. Será que já não existe um processo devido", questionou Donald Trump na rede social Twitter.





Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?