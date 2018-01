O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta segunda-feira o Paquistão de cometer "mentiras e fraudes", sublinhando que, apesar do financiamento americano, o país não tem contribuído para fazer face ao terrorismo.

"Os Estados Unidos deram, de forma ridícula, ao Paquistão mais de 33 mil milhões de dólares ao longo dos últimos anos, enquanto eles não nos deram nada mais que mentiras e fraudes, ao pensarem que os nossos líderes são idiotas", disse Donald Trump, através da sua conta no Twitter.





The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!