O fosso que existe entre homens e mulheres no contexto laboral poderá aprofundar-se nos próximos tempos, afirmaram investigadores durante o encontro do Fórum Económico Mundial, em Davos. Segundo esta equipa, é urgente tomar medidas para impedir esta hipótese de se tornar uma realidade, principalmente em campos em que a diferença é superior, como em empresas tecnológicas.O novo documento divulgado pelo Fórum Económico Mundial mostra que a predominância de homens em indústrias como a informação e a biotecnologia está a ajudar a regredir nos avanços conseguidos nos últimos anos. O facto de as mulheres continuarem sem conseguir chegar a cargos de topo contribui também para este cenário possível. O documento revela ainda que, com o advento da automatização do emprego, as mulheres constituem a primeira parte da força laboral a perderem o emprego.Esta reunião do Fórum é histórica porque, pela primeira vez na sua história de 47 anos, todos os presidentes são mulheres. Foi esta a forma que a organização arranjou para chamar a atenção para as diferenças entre género. Do quadro presente no fórum fazem parte Christine Lagarde (a directora do Fundo Monetário Internacional) e Erna Solberg, a primeira-ministra da Noruega.Chetna Sinha, uma empreendedora de projectos com cariz social indiana, acredita que um painel totalmente feminino pode ajudar a "levar o assunto da igualdade de género ao coração do mundo empresarial, algo que é bastante útil". Sinha fundou a Mann Deshi Foundation, uma empresa que atribui micro-créditos a empreendedoras.A indiana reforçou que está especialmente preocupada em que se oiça a "voz das mulheres mais pobres". "Em Davos eu sinto-me a representar o mundo fracturado", afirmou a mulher que diz ainda que cada membro do painel representa uma realidade, bem como as empresas presentes no evento..Segundo este documento divulgado em Davos, 56% dos empregos que se vão perder no mundo da tecnologia até 2026 vão pertencer a mulheres. A responsável pela educação do Fórum Económico, Saadia Zahidi, garante que "estamos a observar um agravamento da falta de igualdade em todos os sectores, mas principalmente naqueles relacionados com a tecnologia". "Estamos a perder oportunidades valiosas de reduzir a desigualdade de género", sentenciou Zahidi.Sharan Burrow, australiana que faz também parte do painel e que é a directora da International Trade Union Confederation, considera o facto de nenhum homem ser considerado para lidar nenhuma das secções do Fórum envia uma forte mensagem de que "nem tudo está bem no mundo". "Nós vimos uma onda de misoginia crescer nos últimos tempos e isso permitiu que governos e empresas se aproveitassem desta situação", disse a australiana ao jornal The Guardian , acusando ainda o presidente norte-americano, Donald Trump, de ser parcialmente responsável por esta onda.O novo documento mostra que em 2016 e 2017, pela primeira vez desde 2006, se viu um retrocesso relativamente à igualdade de género, já que há menos pessoas a trabalhar em áreas de grande crescimento, como a tecnologia, a biotecnologia, apesar de haver cada vez mais mulheres a entrarem em cursos superiores nestas variantes, diz Zahidi que relembra ainda que em áreas que empregam bastante mulheres, como a educação, a saúde e o cuidado, as posições de liderança continuam a ser dominadas por homens.Relativamente à automatização laboral, Zahidi lembra que apesar dos trabalhos que incluem a mano-facturação serem dos mais afectados, também a indústria dos serviços e da administração - nas quais os cargos são maioritariamente detidos por mulheres - vai sofrer de forma bastante intensa com esta "modernização", pedindo que as empresas pensem em formas novas de incluir a sua força laboral humana.Um estudo realizado pela firma de contabilidade Grant Thornton mostra que as empresas, por norma, mostram um melhor desempenho quando têm uma mulher na administração.