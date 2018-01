"Queria tanto casar e vir aqui com o meu marido ver a Estátua da Liberdade. Estou um pouco triste", disse Komal, de 26 anos, uma paquistanesa que veio com o marido Ateeb Iftikhar, de 31 anos, para ver a icónica estátua, mas que teve de ficar em terra, relata a Reuters.

Foi declarado o encerramento do governo norte-americano (shutdown) este sábado (20 de Janeiro). No domingo, a situação continuava a paralisar parcialmente a administração pública norte-americana. E o encerramento prevê que os serviços não essenciais estejam fora de funcionamento, incluindo monumentos, museus, reservas naturais. Um dos monumentos encerrados é a Estátua da Liberdade. Também Ellis Island e o Museu da Imigração, fecharam a porta.Chegados à baixa de Manhattan, os turistas deparam-se com cartazes onde são avisados: graças ao shutdown não há barcos para Liberty Island, ilha onde está a Estátua, monumento visitado por mais de quatro milhões de pessoas que todos os anos visitam o emblemático monumento.A estátua projectada pelo arquitecto Gusvate Eiffel foi oferecida por França aos EUA em 1886.O National Park Service tinha avisado logo na sexta-feira que o monumento ia estar interdito ao público mas muitos turistas se dirigiram a Battery Park para conseguir passar para a ilha.