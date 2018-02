Os tripulantes de cabine da Ryanair anunciaram esta quinta-feira que vão estar em greve nos dias 29 de Março, 1 e 4 de Abril, exigindo o cumprimento da legislação laboral."Considerando que é de toda a legitimidade os tripulantes de cabine ao serviço da Ryanair exigirem o cumprimento da Constituição da República e [tendo em conta] que a Ryanair não cumpre a legislação laboral [e] que as condições de trabalho se têm deteriorado nos últimos anos [...], este sindicato vem apresentar um pré-aviso de greve a realizar no dia 29 de Março e nos dias 1 e 4 de Abril", lê-se no aviso do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), publicado hoje na imprensa.O SNPVAC indica que a greve é decretada para todos os voos, cujas horas de apresentação ocorram entre as 00:00 e as 23:59 dos dias em questão, bem como para os demais serviços, como "assistência ou qualquer tarefa no solo".De acordo com o sindicato, os tripulantes de cabine da companhia irlandesa têm sofrido "'bullying', processos disciplinares abusivos, condicionamento psicológico, ameaças de transferência de base", em caso de não cumprimento dos objectivos de vendas estipulados, e "o total desrespeito" pelas leis da parentalidade, tornando a situação laboral na empresa "insustentável".Em 15 de Fevereiro, após uma assembleia-geral de emergência, os tripulantes de cabine da Ryanair acordaram o agendamento de três dias de greve em Março e Abril, não tendo apontado, na altura, a data concreta para a sua realização.Segundo a moção aprovada na altura, a que a Lusa teve acesso, os tripulantes criticavam ainda a transportadora por não pagar um salário mensal mínimo, garantido em Portugal, aos trabalhadores contratados por duas agências e por só se garantir a retribuição mínima se houver uma redução salarial.À empresa foi também apontada a existência de "contratos precários há mais de 10 anos", a recusa em tratar os tripulantes com o "mínimo de respeito e dignidade humana, exigível a qualquer empresa a laborar em Portugal", e o adiamento do diálogo com os sindicatos dos tripulantes.