O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Rex Tillerson, acusou hoje o Governo do Presidente Nicolás Maduro de "roubar o seu próprio povo", transformando a Venezuela num dos países mais pobres do mundo."Os venezuelanos morrem de fome. Os saques são comuns e os doentes não recebem a atenção médica que necessitam. O povo venezuelano sofre por causa de um regime corrupto que rouba o seu próprio povo. O regime de Maduro é o verdadeiro culpado e deve prestar contas", escreveu na sua conta do Twitter.Segundo Rex Tillerson "a Venezuela encontra-se num acentuado contraste com um futuro de estabilidade que outros seguem no hemisfério"."A grande tragédia é que podendo a Venezuela ser um dos países mais prósperos da região, é um dos mais pobres do mundo", frisou.Por outro lado, sublinhou que os EUA continuarão "fazendo pressão contra o regime para que regresse aos processos democráticos que fizeram da Venezuela um grande país, no passado".Segundo um comunicado do Departamento de Estado dos EUA, Rex Tillerson iniciou quinta-feira um périplo pelo México, Argentina, Perú, Colômbia e Jamaica.Durante o périplo, que decorrerá até 07 de Fevereiro, Rex Tillerson irá reunir-se com "parceiros regionais para promover um hemisfério seguro, próspero e democrático"."Ao longo da viagem, o secretário Tillerson defenderá a crescente atenção regional à crise na Venezuela", sublinha.