Partido Comunista da China apresentou uma proposta para alterar a constituição e remover o limite de mandatos. Presidente e o vice-presidente só podem cumprir, actualmente, dois mandatos.

O presidente da China, Xi Jinping, está neste cargo desde Março de 2013, e, de acordo com a constituição, não poderia ficar além de 2023. No entanto, o Partido Comunista da China (PCC) pretende alterar a medida, de forma a que o presidente e vice-presidente possam ficar nos respectivos cargos indefinidamente.



"O comité central do Partido Comunista da China propôs remover da Constituição a expressão onde se diz que o Presidente e o Vice-Presidente da República Popular da China não devem servir mais de dois mandatos consecutivos", pode ler-se num anúncio feito pela agência de informação estatal Xinhua.



A alteração decidida pelo comité central do PCC, de que Xi Jinping é secretário-geral, não deverá ter qualquer oposição no Parlamento, uma vez que os membros são escolhidos pela sua lealdade ao partido.



Esta não é a única medida de peso aplicada por Xi Jinping. Em Outubro último, ficou decidido no congresso do PCC que o pensamento político do presidente seria incluído na Constituição, consagrando assim os "Pensamentos de Xi Jinping", algo só conseguido por Mao Tse Tung.