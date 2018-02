A polícia britânica está hoje a "investigar um incidente" ocorrido junto ao parlamento de Londres, informou a Câmara dos Comuns, tendo o jornal The Independent adiantado tratar-se de "um pacote suspeito".Segundo a edição ‘online’ do jornal britânico, um agente policial, que não se identificou, disse que em causa estava a detecção do pacote. Também a agência de notícias Associated Press (AP) refere ter sido informada pelas autoridades de que "um pacote tinha sido deixado", sem adiantar mais pormenores.Um porta-voz da Câmara dos Comuns confirmou à AP que a investigação estava em andamento, mas referiu que o edifício não foi bloqueado, nem os alertas de segurança tinham sido exibidos em torno do Palácio de Westminster.Nenhum oficial da polícia era igualmente visível na entrada principal de Carriage Gates, de acordo com o The Independent. "Enquanto a investigação está a decorrer, qualquer pergunta deve ser dirigida ao escritório de imprensa da Polícia Metropolitana", referiu o mesmo porta-voz da Câmara dos Comuns.