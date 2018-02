Oito mortos em fuga de gás em fábrica na China

Oito pessoas morreram e dez ficaram feridas, devido a uma fuga de gás num gasoduto numa fábrica de aço na província deGuangdong, sul da China, informaram as autoridades locais.

Em comunicado, o governo da cidade de Shaoguan escreveu no seu microblog que a fuga ocorreu às 3h de segunda-feira (21h de domingo, em Lisboa), numa fábrica da siderurgia Shaoguan.

A mesma nota informou que estão a decorrer os trabalhos de resgate e a investigação para determinar a causa do acidente.

Os acidentes laborais são frequentes na China, com o país a registar cerca de 70.000 mortos por ano devido a desastres em fábricas, minas ou armazéns -- 20% do total mundial de mortes no trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho.

Em 2015, a explosão num armazém no porto de Tianjin, no norte do país, por causa da armazenagem ilegal de químicos, provocou 173 mortos.

Um deslizamento de terras, no mesmo ano, causado pela excessiva acumulação ilegal de resíduos de construção, enterrou 33 edifícios num parque industrial em Shenzhen (Sul) e causou 81 mortos.

Em Dezembro passado, dez pessoas morreram na explosão de uma oficina de um grupo de biotecnologia, na cidade litoral de Lianyungang.

Nas últimas três décadas, a economia chinesa cresceu em média quase 10% ao ano, mas as sucessivas tragédias são cada vez mais fonte de descontentamento popular.