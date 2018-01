Faz esta segunda-feira precisamente um ano desde que António Guterres tomou posse como secretário-geral da da Organização das Nações Unidas - foi designado a 6 de Outubro e prestou juramento a 12 de Dezembro de 2016. A SÁBADO falou com Nuno Rogeiro e Miguel Ferreira da Silva, dois especialistas em política internacional, e ainda conseguiu duas frases do amigo do ex-governante, padre Vítor Melícias, para fazer um balanço sobre o ano Guterres.





representante

no Africa Center for Strategic Studies considera que é uma visão irrealista afirmar "que António Guterres conseguiria resolver a questão nuclear da Coreia do Norte, ou conflito na Síria, sem a força e a capacidade de pressão do P5" (os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança: França, Reino Unido, EUA, Rússia e China).



"Apenas o fluxo de refugiados na direção da Europa e a crise do Mediterrâneo foram, em parte, ultrapassados, mas por um acordo entre a União Europeia e a Turquia. Na crise de Myanmar a ONU, Guterres forneceu a ajuda humanitária vital para salvar milhares de vidas, mas longe de apresentar uma solução para o conflito", acrescentou Ferreira da Silva.

"Antes de começar o mandato, António Guterres sabia bem ao que ia. A experiência em torno da agência da organização para os refugiados (onde trabalhou com o ex-embaixador britânico em Lisboa, John Holmes, que também conhecia bem) pô-lo ciente da necessidade de renovar, aumentar e distribuir melhor os fundos da ONU, para poder acorrer ao agravamento das emergências humanitárias por todo o mundo, mas sobretudo na Síria e Iraque, Líbia e Afeganistão, região dos Grandes Lagos, Sahel e Corno de África", começa por descrever Nuno Rogeiro."Por outro lado, era preciso 'limpar' a face das Nações Unidas face às tradicionais acusações de ineficácia, má gestão de bens, corrupção e diversos desvios, e ainda combater exemplarmente os abusos de 'maçãs podres' dentro da estrutura política e militar da organização. Por fim, precisava de continuar a reforma das estruturas, cadeia de decisão e processos da ONU, e prever formas de resposta a possíveis emergências de novos blocos hostis à própria ideia de Nações Unidas, quer vindas dos grandes poderes quer resultantes da relutância de muitos estados em considerar o problema dos direitos humanos como algo mais do que um pormenor de direito interno", prosseguiu, sem dúvidas que este era um "programa carregado" para o ex-primeiro-ministro português.Para o especialista e cronista da SÁBADO , a "habilidade de Guterres" com Donald Trump, impedindo "o êxodo total dos EUA (e em parte da Rússia, por causa da Crimeia) das estruturas da organização", bem como "ter sabido desempenhar bem o papel de mediador 'florentino' e sofisticado" foi uma das principais conquistas para o secretário-geral da ONU.Outra conquista, apontada por Nuno Rogeiro, foram os "sinais positivos de uma possível pré-negociação com a Coreia do Norte, depois de enviar a Pyongyang o seu número dois para assuntos políticos, Jeffrey Feltman (curiosamente, um ex-diplomata americano do Depertamento de Estado)".Miguel Ferreira da Silva, também especialista em política internacional e o novo presidente do mais recente partido português, Iniciativa Liberal, considera que os "principais desafios de António Guterres durante o primeiro ano", podem durar "todo o seu mandato" e são: a prometida grande reforma institucional da ONU e como lidar e entender o novo relacionamento dos EUA.No entanto, Ferreira da Silva vê as promesssas de Guterres - a luta pela paz e a a grande reforma institucional da ONU como "quase inexequíveis sem a colaboração da administração Trump". "O progressivo afastamento dos EUA do concerto das nações, reconhecimento de Jerusalém como capital, retirada dos EUA do acordo de Paris, desinvestimento financeiro na ONU (dos quais são os principais contribuintes) cria sérias dificuldades ao secretário-geral", argumentou o político.Referindo-se a outros desafios do ex-governante português, o

O massacre dos capacetes azuis na fronteira entre a República Democrática do Congo e o Uganda e saída dos EUA do Acordo de Paris são para o especialista Nuno Rogeiro as derrotas do ano para Guterres. Dificuldades reconhecidas também por Ferreira da Silva: "a continuidade do flagelo do terrorismo e dos conflitos armados, em especial em África, Sudão do Sul e o longo conflito na RDC, constituem sérios handicaps à reputação e capacidade da organização".



Para 2018, Nuno Rogeiro considera que a ONU terá de se concentrar na ajuda aos refugiados, na estabilização dos fundos e contribuições para a ONU e ainda no processo de reconstituição dos Conselho de Segurança. O ex-político na embaixada de Washington defende que este ano Guterres terá preocupações com a "a questão nuclear na Coreia do Norte" e também com "o conflito israelo-palestiniano". "A questão dos refugiados de África e Médio Oriente para a Europa não irá dar tréguas, como Guterres bem sabe", acrescentou Ferreira da Silva.



"Outro grande foco deverá ser o papel do SG em manter vivo o acordo de Paris, e esperar que a nova postura dos EUA face à ONU não seja um obstáculo intransponível. Na realidade António Guterres arrisca-se a que o seu mandato fique marcado por um impasse, devido à agenda "America first" de Donald Trump", frisou o presidente do partido Iniciativa Liberal.



Já o cronista da SÁBADO considera que este foi um ano bastante positivo para o antigo governante português, elogiando a "exposição dos talentos negociais e a persuasão" de António Guterres, que "no entanto não foram nem serão suficientes para substituir aquilo que move realmente a ONU: a vontade dos seus membros e dos blocos que essa vontade forma e desfaz". "Ano positivo também por impedir a progressão da ideia da total irrelevância (às vezes com contornos sarcásticos entre o público) da Organização, cujo termo 'Unidas' parece a muitos observadores exagerado", concluiu.



O amigo de António Guterres, padre Vítor Melícias, também prestou umas rápidas declarações à revista SÁBADO - visto encontrar-se em viagem no Brasil - afirmando que este "foi um ano extremamente difícil mas muito positivo". "O ano seguinte será ainda melhor", afirmou.