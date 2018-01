Nestlé planeia reduzir mais 400 trabalhadores em França

A multinacional suíça tinha já anunciado o despedimento de 450 empregados em Setembro.

A multinacional suíça Nestlé planeia reduzir mais 400 postos de trabalho em França até 2020, além dos 450 que a empresa já tinha anunciado em Setembro.



Segundo confirmaram à EFE fontes da empresa, esta nova redução de 400 trabalhadores será feita pela não substituição de trabalhadores que atinjam a idade da reforma.



"Não haverá despedimento colectivo (...) no contexto desta reorganização", disseram as fontes da Nestlé.



Somando a redução de 400 funcionários aos 450 anunciados em Setembro, o gigante da alimentação espera reduzir nos próximos anos 6,5% dos trabalhadores em França, número que é actualmente de 13 mil.



De acordo com a imprensa francesa, a ideia da empresa é reagrupar os sete pontos de operação em França em torno de Paris.



Em 2016, a multinacional suíça obteve um lucro de 8.010 milhões de euros, o que representa uma queda de 5,9% em relação ao ano anterior.



Esta semana, outra multinacional, a Carrefour, também anunciou a eliminação de 2.400 empregos em França.