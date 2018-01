Óscar Pérez, antigo agente da polícia e líder do grupo rebelde que operava contra o governo de Nicolás Maduro, morreu segunda-feira durante uma operação policial. A informação foi confirmada por Caracas esta terça-feira.

Responsável pelo ataque com um helicóptero a vários edifícios governamentais em 2017, o grupo de Pérez foi desmantelado na sequência de uma operação das forças de segurança da Venezuela. Néstor Reverol, ministro do Interior, Justiça e Paz venezuelano, confirmou a morte do líder do grupo, garantindo que a localização de Óscar Pérez foi encontrada devido a informações oferecidas por dirigentes da oposição que estão a negociar com Maduro.

"Estes terroristas, que estavam fortemente apetrechados com armamento de alto calibre, dispararam contra os agentes e tentaram fazer detonar una viatura carregada de explosivos, com o saldo lamentável de dois agentes da Polícia Nacional Bolivariana falecidos e cinco gravemente feridos", refere um comunicado do Ministério do Interior e Justiça.

Após liderar um ataque com um helicóptero roubado contra edifícios governamentais – entre eles o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano –, em Junho de 2017, o antigo polícia estava escondido das autoridades. Na altura, o presidente da Venezuela garantiu que iria utilizar todos os meios para encontrar os responsáveis pelo que considerou um "acto terrorista".

Na segunda-feira, durante uma operação policia em El Junquito, a oeste de Caracas, Pérez, com 36 anos, foi assassinado. Várias pessoas morreram durante a operação, incluindo dois polícias. Cinco pessoas foram detidas.

Enquanto as forças de segurança o tentavam capturar, Óscar Pérez publicou vários vídeos no Instagram, onde – já ferido – garantia que a polícia não o deixava render-se. "Venezuela, não querem que nos entreguemos. Literalmente, querem assassinar-nos", disse o líder rebelde. Pérez pediu várias vezes às autoridades que parassem de disparar, dizendo que estavam mulheres e crianças no edifício.

Reverol negou a versão do antigo polícia, garantindo que o grupo resistiu à detenção.