O governo da Venezuela ordenou esta terça-feira ao sector agro-industrial a diminuição do preço de venda de 6.500 produtos, regressando assim aos valores praticados no início de Dezembro de 2017.

Tareck El Aissami, vice-presidente venezuelano, deu a ordem durante uma reunião com representantes do sector em Caracas.

Aissami insistiu que os preços subiram de "maneira injustificada" no final de Dezembro, principalmente após Nicolás Maduro ter anunciado um aumento de 40% do salário mínimo na Venezuela – que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro.

"Empresa que não respeite (a imposição de preços) terá todo o peso da lei", ameaçou o vice-presidente.

De acordo com Aisammi, "há 6.500 produtos que aumentaram entre 10% e 10.000% entre 15 de Dezembro e 3 de Janeiro". Nos próximos dias, haverá ainda uma reunião com "as redes (de supermercados) para garantir o abastecimento", referiu o governante, garantindo que vão ser instaladas mesas de trabalho sobre o transporte de mercadorias, matéria-prima, plástico, segurança e finanças.

Na segunda-feira, o presidente Nicolas Maduro ordenou que fosse aplicada a Lei de Preços Justos Acordados a produtos destinados à população, numa tentativa de proteger o rendimento dos cidadãos.

"Durante a semana passada, fizemos uma reunião com os donos dos supermercados, mercados e mercearias de todo o país e todos denunciaram a imposição de preços", disse Maduro durante uma sessão da Assembleia Constituinte. "Há que ler-lhes a cartilha, a Lei de Preços Acordados, e obrigá-los a respeitar a lei".

No dia 5 de Janeiro, a Superintendência de Defesa dos Direitos Económicos obrigou 214 sucursais de 26 redes de supermercados a baixar os preços dos produtos para valores inferiores aos comercializados no princípio do último mês do ano passado.

Redes de supermercados classificaram a medida como "injusta".