Samuel teve um acidente de automóvel e ficou retido no veículo durante 30 horas. Quando se apercebeu da ausência do filho, o pai decidiu contratar os serviços de um helicóptero para o procurar.

Um adolescente de 17 anos teve um acidente em Nova Gales do Sul, na Austrália, e ficou encarcerado no interior do carro. Com o desaparecimento do filho, o pai alertou as autoridades, alugou um helicóptero, encontrou o carro do filho e salvou-o 30 horas depois do acidente.



Segundo a BBC, o incidente aconteceu este domingo. O Samuel Lethbridge, um adolescente de 17 anos, ia a caminho da casa de um amigo. Contudo, a família foi avisada que o jovem não havia chegado a casa do amigo. Preocupado, o pai Tony Lethbridge alertou as autoridades.





Mas o pai não esperou sentado. Ao se lembrar da história de um jovem que morreu por estar cinco dias encarcerado num carro, Lethbridge alugou um helicóptero e foi à procura do filho. "Infelizmente, o rapaz dessa história faleceu porque ninguém o encontrou durante cinco dias. Eu não iria permitir que isso acontecesse ao Samuel", disse Lethbridge ao Canal Sete.



10 minutos depois do helicóptero levantar voo, o jovem foi encontrado, a cerca de 20 metros de uma estrada na Baía de Crangan, 100 quilómetros a norte de Sydney.



Após as equipas de emergência chegarem, Samuel Lethbridge foi retirado uma hora depois, encontrado com múltiplas fracturas e em estado grave. Segundo o inspector australiano Jeff Atkins, o jovem "tem muita sorte em estar vivo".