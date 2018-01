JLo, o exonerador implacável

Acreditava-se que a família dos Santos era intocável. Mas o novo Presidente angolano, João Lourenço, acabou com o mito: afastou Isabel, Tchizé e José Paulino. As mudanças serão reais ou aparentes?

O presidente angolano, João Lourenço, assegura que não existe qualquer perseguição aos filhos do ex-chefe de estado José Eduardo dos Santos, depois de ser questionado, esta sexta-feira, sobre a rescisão do contrato entre a Televisão Pública de Angola (TPA) e a empresa Semba Comunicações, detida por Welwítschia "Tchizé" e José Paulino dos Santos "Coreon Dú". Anteriormente, João Lourenço também decidiu exonerar Isabel dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol. Na referida conferência de imprensa, o presidente angolano não descartou a possibilidade de exonerar outro filho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno, da administração do Fundo Soberano de Angola – explicando que está a analisar as propostas do Ministério das Finanças, que esteve a analisar o fundo que gere cinco mil milhões de dólares do Estado angolano. Relembre o trabalho da SÁBADO, publicado em Novembro de 2017, sobre as primeiras decisões de João Lourenço no cargo.





No dia 3 de Novembro, quando foi recebida ao fim da tarde no Ministério dos Petróleos, situado na avenida Marginal de Luanda, a saída de Isabel dos Santos da Sonangol ficou traçada. A então presidente da petrolífera chegou à hora marcada para o encontro, mas teve de esperar mais de meia hora para ser recebida pelo ministro da tutela, Diamantino de Azevedo, e pelo secretário de Estado dos Petróleos, Carlos Saturnino. Um tratamento distante a que não está habituada e se prolongou durante a audiência, curta, de 20 minutos. Isabel dos Santos compreendeu o destino que lhe estava reservado. Para Carlos Saturnino - que em Dezembro de 2016 tinha sido demitido da presidência da comissão executiva da Sonangol Pesquisa e Produção por "debilidades na gestão e consequente desvio de fundos" foi também uma vingança servida em prato frio.



Nesse dia, alguns meios de comunicação social portugueses foram apanhados pela teia de intriga tecida em Angola e noticiaram a exoneração de Isabel dos Santos da Sonangol. A informação foi desmentida pela empresa e pela presidência da República de Angola. Afinal, era apenas uma verdade dita antes de tempo.



Os pratos da balança inverteram-se 12 dias depois. A 15 de Novembro, Isabel dos Santos foi demitida através de um decreto presidencial de João Lourenço, o qual nomeou Carlos Saturnino para a substituir. Caía o mito de que a família do anterior Presidente era intocável.



No mesmo dia, num outro despacho presidencial, João Lourenço cortou as amarras entre o Estado e dois meios-irmãos de Isabel dos Santos. Welwitschia (Tchizé) e José Paulino (Córeon Dú) viram cessar os contratos para a gestão do canal 2 e do internacional e da Televisão Popular de Angola (TPA) através das empresas Westside e Semba Comunicações.



Neste movimento, João Lourenço também rescindiu o contrato de concessão entre o Estado e a Bromangol, uma empresa ligada a José Filomeno dos Santos (Zenu), a qual tinha o monopólio das análises laboratoriais de alimentos importados. E aguarda-se pelo afastamento de Zenu da direcção do Fundo Soberano de Angola, sobretudo depois de notícias ligadas aos chamados Paradise Papers.

Isabel, o foco do ódio

Este afastamento dos filhos de Eduardo dos Santos do círculo do poder foi celebrado em grupos restritos nas redes sociais e JLo (acrónimo usado em Angola para identificar o Presidente) ganhou o epíteto de O Enoxerador Implacável.



"Isabel dos Santos era o foco do ódio, mais do que o pai", e estas medidas tiveram um "acolhimento muito favorável na sociedade", afirma Xavier de Figueiredo, editor do África Monitor Intelligence e especialista em assuntos angolanos.



Na tomada de posse da nova administração da Sonangol, a 16 de Novembro, João Lourenço fez o seguinte pedido a Carlos Saturnino e seus pares: "Cuidem bem da galinha dos ovos de ouro da economia nacional." Uma expressão que até pode não ter sido inocente. Em Março de 2013, Isabel dos Santos explicou ao Financial Times a sua carreira desta forma: "Tive sentido para os negócios desde muito nova. Vendia ovos quando tinha seis anos."



Mas Isabel dos Santos notou os efeitos da saída do pai da presidência do país também por outras vias. Por exemplo, o novo Chefe do Estado aprovou a abertura do sector das telecomunicações a novas operadoras, o que na prática significa uma concorrência acrescida para a gestora que controla a Unitel. E as mudanças nas empresas estatais de diamantes Endiama e Sodiam poderão também fazer mossa nas relações com a De Grisogono, a empresa de joalharia de luxo com sede na Suíça, controlada pela empresária angolana.



Divisas mal distribuídas

"As coisas estavam piores do que se pensava." Esta é a frase usada por muitos angolanos para explicar a rapidez com que João Lourenço tem afastado, das empresas públicas e da estrutura do Estado, a família e os gestores ligados a José Eduardo dos Santos. As "coisas" são um eufemismo: neste caso significa o mau uso ou o desvio de fundos públicos para os próprios ou benefício de terceiros.



O governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Valter Filipe, foi o primeiro a ser exonerado, não sem antes ter sido alvo de uma admoestação pública. A 16 de Outubro, no seu primeiro discurso sobre o estado da nação, João Lourenço afirmou que o BNA tinha de cumprir "de forma competente" o seu papel e criticou a distribuição de "escassas divisas" por um pequeno grupo de empresas. Onze dias depois exonerou Valter Filipe e nomeou José de Lima Massano que tinha presidido à instituição entre 2010 e 2015.



O presidente da Endiama, Carlos Sumbula, também foi demitido, levando nos ombros o peso das apreciações negativas de JLo. "Aproveito esta ocasião [tomada de posse de Manuel Ganga Júnior] para convidar o novo conselho de administração da Endiama a reorganizar a situação dos clientes preferenciais, que talvez seja a situação na base da qual está o facto de os investidores se terem afastado do nosso país", afirmou o Chefe do Estado a 4 de Novembro.



Nos últimos dias, João Lourenço interveio em duas outras áreas sensíveis, as finanças e a segurança. No primeiro caso, demitiu e ordenou a detenção do director nacional do Tesouro, Edson Vaz, suspeito de ter desviado dinheiro através de um esquema que, segundo o jornal angolano O País, passaria por pagamentos a empresas que não terão prestado serviços ao Estado. Um quadro que poderá conduzir, em breve, ao afastamento do ministro das Finanças, Archer Mangueira, devido aos escândalos em órgãos sob a sua tutela.



Na segurança, o Presidente angolano agiu preventivamente: demitiu o general José Maria (um indefectível de José Eduardo dos Santos) de chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar, e nomeou para o seu lugar o general Apolinário José Pereira. Em simultâneo, retirou o cargo do comandante-geral da Polícia Nacional a Ambrósio Lemos e entregou-o ao comissário-geral Alfredo Mingas.



No Jornal de Angola, o novo director, Victor Silva, comentou em editorial a estranheza manifestada por muitos em relação a esta onda de nomeações e exonerações. "O novo ciclo político, afinal, não tem feito mais do que foi prometido durante a campanha eleitoral com acento na moralização da sociedade através do combate à corrupção, ao fim da impunidade e da abertura de oportunidades iguais para todos."



Todas estas movimentações têm uma finalidade. "João Lourenço está a dar a volta aos interesses da família de Eduardo dos Santos", resume um quadro angolano sob anonimato.



Um novo círculo do poder

Quando João Lourenço e Eduardo dos Santos se abraçaram na tomada de posse do novo Presidente, a 26 de Setembro, muitos olharam para aquele gesto como a garantia de que a transição de poder se faria de forma tranquila. Passados dois meses esta visão mudou. Porquê?



Antes de mais porque a sucessão de Eduardo dos Santos foi apressada, também pelo próprio, por razões de saúde. Depois porque João Lourenço apostou em afirmar rapidamente o seu poder. Um terceiro factor combina a vertente externa, com os parceiros internacionais a exigirem transparência do Estado angolano, e a conjuntura interna recessiva. "Para se afirmar ele tinha de seguir esta via", sentencia Xavier de Figueiredo.



A economia angolana vive o pior momento desde os anos 90 e deverá fechar 2017 com um crescimento de 1,1%, o segundo mais baixo dos últimos 24 anos, sendo que em 2016 o país viveu uma recessão. A par disso, a dependência do petróleo - que representa 95% das exportações - continua a ser uma evidência. Além disso, a China, o maior aliado económico de Angola na última década, não está tão generoso como outrora.



Neste sentido, as mudanças são também uma forma de tentar seduzir investidores estrangeiros, com promessas veladas de que o clima empresarial vai melhorar e podem conduzir a um pedido de ajuda ao Fundo Monetário Internacional que credibilize as contas públicas e permita ao país ter acesso a financiamento com taxas de juro mais reduzidas. Nos últimos meses, Angola foi ao mercado pagando juros entre 16% e 23%.



Perante este cenário que o menoriza, existem duas versões sobre a reacção do Presidente emérito. Uma diz que tem ido quase todos os dias à sede do MPLA, ao mesmo tempo que vai dando o recado de que o partido manda no Estado. O que significa dizer que João Lourenço tem de agir em conformidade com as decisões do MPLA. Em paralelo, terá tentado convencer Manuel Vicente a suceder-lhe na presidência do partido, de forma a proteger os seus mais próximos, mas o ex-vice-presidente, pelo menos por agora, recusou a oferta.



Outra, mais prosaica, diz que, devido à saúde débil, José Eduardo dos Santos não está em condições de liderar a oposição ao novo Presidente, pelo que os seus indefectíveis estão órfãos de liderança.



Victor Silva, no referido editorial do Jornal de Angola, desdramatiza. "O facto de algumas mudanças terem atingindo figuras consideradas 'intocáveis' fez nascer uma onda de ruído de que o actual Presidente da República estaria empenhado numa 'caça às bruxas' a pessoas próximas do ex-Presidente e líder do MPLA. Estranho é que vozes e forças que sempre se ergueram a pedir essas transformações sejam as mesmas que hoje se mostram mais espantadas e que começam a ver fantasmas e montando cenários de uma suposta batalha entre os dois líderes políticos. Espanta, também, a forma como alguns grupos ou pessoas têm reagido a essas medidas, talvez impelidos por sentimentos de orfandade por eventuais perdas que elas possam representar para os seus interesses."



Lourenço como Xiaoping

Entretanto, João Lourenço vai-se rodeando de pessoas de confiança para criar o seu próprio círculo do poder, uma tarefa para a qual conta com o apoio, entre outros, de Mário António Carvalho, que é ainda secretário do Bureau Político do MPLA para a informação. Outras figuras importantes são o general Pedro Sebastião, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, e Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso, responsável da Casa Civil.



Nestes dois meses como Presidente de Angola, João Lourenço já se encarregou de desmentir a tese de que seria uma marioneta nas mãos de José Eduardo dos Santos. Afinal, JLo tem acabado por confirmar a promessa que fez em Agosto, numa entrevista à agência espanhola Efe, de que seria um reformador, mas afastando-se do caminho que foi seguido pela União Soviética com a perestroika. "Reformador? Vamos trabalhar para isso, mas claro, Gorbachev, não, Deng Xiaoping, sim", comparando-se assim ao líder chinês que governou o país entre 1978 e 1992 e ficou conhecido como o criador do chamado socialismo de mercado.



A incógnita agora é saber se as mudanças são apenas cosméticas ou se traduzem uma efectiva vontade de fazer as coisas. Há uma "sensação de mudança, mas é preciso dar tempo" para perceber se João Lourenço quer construir uma nova realidade ou se estamos a assistir apenas a uma "transferência de poder de um grupo para outro", afirmou o activista angolano Henrique Luaty Beirão, em entrevista à TSF.



Quanto às relações entre Portugal e Angola, vale a tese que Marcelo Rebelo de Sousa explanou quando se deslocou a Luanda para assistir à tomada de posse de João Lourenço. Na altura, o Presidente da República afirmou que os povos, português e angolano, têm uma boa relação e querem que isso continue, cabendo aos governos de ambos os países materializarem esta vontade.



Contudo, os processos judiciais a correr em Portugal que envolvem altas individualidades angolanas continuam a ser um muro à aproximação entre os dois governos. "Enquanto existir o problema na justiça" as relações irão permanecer frias, comenta, sob anonimato, um empresário português radicado em Angola. Um quadro que prejudicará as empresas nacionais. "A situação vai melhorar para uma série de países, mas para Portugal é difícil", diz a mesma fonte.



Já Xavier de Figueiredo é da opinião de que se pode abrir um novo capítulo. "Caso se acabe com a corrupção que privilegiava umas quantas empresas e em que estas se relacionavam com o Estado de forma obscura e interesseira", isso poderá fazer nascer uma relação "mais sólida e consistente". Até porque, adianta, "na conjuntura em que Angola está, João Lourenço precisa mais de Portugal" do que Eduardo dos Santos.



Com a purga até agora efectuada, JLo iniciou um caminho sem retorno e estará num teste permanente, no qual terá apenas de responder a uma pergunta: estas mudanças são para valer?





Este artigo foi originalmente publicado na ediçao 708 da SÁBADO, nas bancas a 23 de Novembro de 2017.