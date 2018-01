Homicida admite matar terceira namorada consecutiva

Em 1981, Theodore Johnson matou a sua primeira mulher. Condenado a três anos de prisão, voltou a matar uma mulher com quem se envolveu em 1993. Agora, com 64 anos, é novamente acusado do homicídio de uma ex-namorada, avança a BBC.

Theodore Johnson, aos 28 anos, atirou um vaso à cabeça da sua mulher, Yvonne, durante uma discussão. Depois, empurrou-a da varanda do 9.º andar do prédio onde viviam, em Wolverhampton. Pela morte da mulher, Johnson foi condenado a três anos de prisão – tendo depois saído em liberdade.

Após sair da prisão, conheceu Yvonne Bennet. Apesar de nunca terem casado, os dois viveram juntos na zona norte de Londres e tiveram uma filha. Em 1993, numa altura em que estavam separados, Theodore Johnson levou uma caixa de chocolates à companheira, tentando fazer as pazes. Quando Yvonne não aceitou, o homem estrangulou-a até à morte com um cinto, enquanto a filha do casal dormia no quarto ao lado.

Johnson ligou depois à polícia, confessando o crime. Após uma tentativa de suicídio, alegou em tribunal imputabilidade diminuída. Declarando-se culpado de homicídio involuntário. Theodore tinha, na altura, 40 anos. Os médicos diagnosticaram-lhe uma depressão, tendo sido internado num hospital psiquiátrico. Dois anos depois estava em liberdade.

Fora do hospital, conheceu Angela Best. O casal mudou-se para Tottenham, com os quatro filhos da mulher, onde viveram vários anos. Angela, ao encontrar cartas antigas que revelavam o passado de Johnson, separou-se. A 14 de Dezembro de 2016, Theodore apareceu à porta da ex-companheira.

O cadáver de Best foi encontrado com um cordão à volta do pescoço e um martelo ensanguentado ao lado.

Esta terça-feira, 2 de Janeiro, Johnson foi presente a tribunal. Depois do último crime, atirou o carro para a frente de um comboio. Sobreviveu e surgiu em tribunal numa cadeira de rodas. Theodore declarou-se culpado do homicídio da ex-companheira e deve conhecer a sua sentença já esta sexta-feira.

"Depois de duas condenações tão graves como é que deixaram que isto pudesse acontecer outra vez? Várias entidades vão ter de analisar agora aquilo que fizeram e aquilo que deixaram de fazer", disse a directora executiva da associação britânica de apoio às vítimas de violência doméstica Safe Lives, Suzanne Jacob, em entrevista ao The Times.