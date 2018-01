Aloé vera, camomila, limão e mel. Para Nicolas Maduro, é na medicina tradicional que os venezuelanos devem agora confiar para tratarem as suas doenças, enquanto se vive uma grande falta de medicamentos no país. O presidente da Venezuela já deu o exemplo, recorrendo a estes ingredientes para superar uma gripe. Mas não há fármacos para o cancro, insuficiências renais, tensão arterial, nem antibióticos.Maduro apresentou na sexta-feira, dia 19, o seu "plano de medicamentos tradicionais", que encoraja as pessoas a tratarem-se com plantas e produtos naturais. O "Plano Medicina 100% natural" quer "revitalizar a saúde tradicional, as receitas da avó", contou o sucessor de Chávez em conferência de imprensa. "Estou a curar-me de uma gripe terrível que me deitou muito abaixo no início do ano graças à camomila, ao aloé vera, ao limão e a um pouco de mel. É uma receita tradicional da minha família. A medicina científica e a medicina tradicional devem caminhar lado a lado", reforçou.95% dos medicamentos que deveriam estar disponíveis na Venezuela não estão. Desde o ano passado que as manifestações devido à falta de medicamentos e produtos de primeira necessidade agitam o país, mas ainda não foi aberto um corredor humanitário para permitir que alimentos e fármacos cheguem.O governo da Venezuela nega que se viva uma crise humanitária e culpa pela situação os Estados Unidos, que aplicaram sanções económicas.Também no dia 20, o governo venezuelano propôs eleições presidenciais no segundo semestre de 2018. Contudo, a Mesa da Unidade Democrática (MUD), que representa a oposição, não esteve presente no encontro porque os representantes do México e Chile, que seriam mediadores escolhidos pelo MUD nas conversações, não puderam estar presentes.