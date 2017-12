Forças de segurança do Congo lançam gás lacrimogéno em igreja durante missa

As forças de segurança congolesas dispararam tiros para o ar e lançaram gás lacrimogéneo numa igreja do centro de Kinshasa, onde estão previstas manifestações contra o prolongamento no poder do presidente Joseph Kabila.

"Enquanto estávamos em oração, os militares e os polícias entraram na igreja e atiraram gás lacrimogéneo" no decurso da missa, declarou à agência France Presse um cristão da paróquia de Saint-Michel, em Bandalungwa, na província de Kinshsa.

Um outro paroquiano relatou que há socorristas a tentar reanimar pessoas idosas que caíram, enquanto descreve que o padre não parou de dizer a missa, prosseguindo com os cristãos que decidiram não fugir.