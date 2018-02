Filhos de jihadistas portugueses preocupam autoridades

Os portugueses que se juntaram ao autoproclamado Estado Islâmico terão tido, pelo menos, 18 crianças. A maioria nasceu na Síria. O seu regresso à Europa está no topo das preocupações das autoridades.

Com o fim do domínio territorial do autoproclamado Estado Islâmico (EI), os serviços e as forças de segurança da União Europeia (UE) começaram a preparar-se para o possível regresso a casa dos milhares de europeus que, nos últimos cinco anos, viajaram para a Síria e para o Iraque para combaterem nas fileiras do grupo terrorista e de outras células jihadistas. No entanto, um dos aspectos deste fenómeno que mais tem preocupado as autoridades - mas que tem tido uma reduzida discussão pública - é o regresso à Europa das suas mulheres e, sobretudo, das crianças. E Portugal não é excepção.



Ao todo, de acordo com as estimativas das várias fontes das forças e dos serviços de segurança nacionais consultadas pela SÁBADO, o grupo de 10 a 12 jihadistas portugueses terá tido cerca de 18 crianças. A maioria nasceu nos últimos anos na Síria. Fábio Poças, por exemplo, teve quatro filhos: dois de Ângela Barreto, nascidos em Raqqa, e dois de uma rapariga natural do Bangladesh com quem se casou em Londres e que se juntou ao português na Síria com a primeira filha de ambos. Nero Saraiva é outro caso: para além do rapaz que deixou em Londres, terá tido três filhos no território do EI. O paradeiro de todos eles é desconhecido. Uma incógnita é também o destino das crianças dos jihadistas já falecidos: Sadjo Turé e Luís Almeida tiveram dois filhos, enquanto Sandro Monteiro teve, pelo menos, uma rapariga.



Como filhos de cidadãos portugueses, terão direito à nacionalidade. Basta para isso apresentarem prova da sua filiação junto de uma embaixada nacional que, depois, reencaminhará o processo para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e para o Instituto de Registos e Notariado. No último mês, a SÁBADO perguntou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Ministério da Administração Interna se já foi apresentado algum pedido do género e se está definida uma estratégia para lidar com estes casos. Apesar da insistência, nem o gabinete de Augusto Santos Silva nem o de Eduardo Cabrita responderam às questões enviadas.



Abordagem caso a caso

Já o gabinete da secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, em resposta às questões da SÁBADO, esclareceu que, no caso de regresso dos jihadistas nacionais, "serão accionados todos os mecanismos previstos. Para as situações em que existe inquérito e onde tenham sido emitidos mandados de detenção, estes serão cumpridos de acordo com o estipulado na lei". Sobre os seus familiares, incluindo crianças, o gabinete de Helena Fazenda explica que "só a análise da situação concreta permitirá uma decisão sobre o tipo de intervenção ou de apoio a adoptar" e que todas as medidas terão uma "abordagem integrada e multidisciplinar". Estas linhas de acção deverão ficar definidas no Plano de Acção de Prevenção da Radicalização e do Recrutamento para o Terrorismo que, apesar de estar previsto na Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo adoptada em 2015, ainda não foi aprovado. Apesar das tentativas da SÁBADO, não foi possível saber se este plano já estará sequer elaborado.



Apesar disso, quer o Serviço de Informações de Segurança (SIS) quer a Polícia Judiciária (PJ), a entidade com competência para investigar casos de terrorismo, estão há vários anos preocupados com esta situação. Ao que a SÁBADO apurou, desde 2013 que o SIS organiza reuniões com associações e instituições da sociedade civil sobre este tema. Um dos maiores ocorreu a 12 de Março de 2014: um seminário organizado pelo SIS em conjunto com a Radicalization Awareness Network (uma organização que apoia as autoridades na prevenção e no combate à radicalização) e a Direcção-Geral de Assuntos Internos da Comissão Europeia. Além dos responsáveis das instituições, intervieram os presidentes da comunidade islâmica e do Instituto de Psicologia Aplicada. Os convidados incluíram membros das direcções-gerais de Educação, Saúde e Política Externa, bem como elementos das comunidades islâmica e israelita. Desde então houve várias reuniões informais sobre o tema.



Troca de experiências

Neste período, elementos do SIS deslocaram-se mesmo a Aarhus, na Dinamarca, para "aprender" com a experiência local no combate à radicalização. Uma fonte local explica à SÁBADO que Aarhus teve "em tempos uma mesquita muito complicada que os partidos políticos chegaram a querer encerrar". No entanto, o município lançou um programa que além das autoridades envolve as comunidades locais e as famílias na prevenção da radicalização que "tem tido muito sucesso".



Também os responsáveis da Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ têm sido alertados nos últimos anos para a necessidade de se prepararem para este fenómeno. "O assunto tem sido discutido nas reuniões de alto nível", diz à SÁBADO uma fonte ligada ao combate ao terrorismo. Segundo o Diário de Notícias, em Outubro a PJ promoveu um encontro que teve como protagonistas os peritos da RAN e no qual estiveram presentes elementos da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana, do SEF e do Instituto de Apoio à Criança, para além de "43 representantes de várias agências e serviços de países da União Europeia".



A preocupação da própria UE com o regresso dos filhos de jihadistas ficou patente num documento elaborado pelo gabinete do coordenador europeu da luta contra o terrorismo, o belga Gilles de Kerchove, que foi distribuído aos Estados-membros em Março deste ano. Este documento, a que a SÁBADO teve acesso, considerava que "a gestão do regresso das crianças nascidas ou criadas no território do EI após o seu regresso à UE representa um desafio significativo em termos do bem-estar das crianças e de segurança". Resultado de um questionário que foi distribuído aos 28 países da UE sobre as abordagens que cada um seguia - mas cujas respostas foram mantidas confidenciais -, o documento salientava ainda que "no curto prazo há uma preocupação com o bem-estar da criança, mas elas podem ter tendências violentas que representam um risco para o bem-estar de outras. No longo prazo (e também no curto) há o risco de terrorismo".



A preocupação europeia assenta em exemplos do passado quando jovens oriundos de zonas de conflito que não tiveram o devido seguimento se tornaram uma ameaça para a segurança ao formarem gangues violentos. "Isto aconteceu, por exemplo, há cerca de 20 anos quando crianças-soldado do Congo e de Angola se mudaram para alguns Estados-membros da UE e ninguém deu atenção ao seu trauma. As famílias não estavam preparadas para lidar com o problema. A ameaça é ainda maior hoje em dia."



Na análise que fez do fenómeno, o gabinete de Gilles de Kerchove aponta vários motivos de preocupação. Um vai ao encontro do que tem sido apontado pela Europol e pelas várias instituições que se dedicam à análise da vida no EI: os jihadistas demonstraram uma especial preocupação com a radicalização de crianças. A partir dos 4 anos todos foram doutrinados na escola e ao chegarem aos 10 os rapazes - denominados de "crias do califado" - eram levados para campos onde memorizavam o Corão e tinham treino militar, incluindo artes marciais e o uso de armas. De acordo com um relatório recente do The Soufan Group, entre 2014 e 2016 o EI terá recrutado e treinado mais de 2.000 rapazes entre os 9 e os 15 anos. O objectivo era formar a próxima geração de terroristas. Muitos foram mostrados em vídeos de propaganda: em treino, em cidades em ruínas ou a executar prisioneiros. Já as raparigas - conhecidas como as "pérolas do califado" - eram escondidas em casa e ensinadas a cozinhar, limpar, coser e a apoiar os maridos para serem boas mulheres e mães.



Ameaça de vários níveis

De acordo com o documento do gabinete de Gilles de Kerchove, a ameaça que estas crianças colocam aos países europeus é real por vários motivos: elas podem ter sido confrontadas com "actos de brutalidade extrema", como assistir a execuções públicas; podem ter sido obrigadas a "cometer actos brutais, incluindo homicídios"; podem ter sofrido "lavagens cerebrais" e "treino militar"; e as famílias podem ser "um problema" já que muitos dos retornados podem estar desiludidos com a experiência na Síria mas continuarem "comprometidos" ideologicamente.



Apesar de ao nível europeu ser difícil quantificar o número de crianças que poderão regressar aos seus países de origem, no caso português as autoridades garantem que elas estão "identificadas". "Há uma preocupação com o regresso destes combatentes, mas acredita-se que a maioria acabará por ir para outros conflitos como a Líbia ou as Filipinas e o Afeganistão", diz à SÁBADO fonte ligada ao combate ao terrorismo.