O cessar-fogo de 30 dias é imediato e servirá para permitir que chegue ajuda humanitária e médica

Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU aprovaram este sábado por unanimidade uma resolução que prevê um cessar-fogo humanitário de um mês na Síria. Após intensas negociações, a votação da resolução foi realizada cerca de duas horas mais tarde do que estava inicialmente prevista.



De acordo com a Reuters, o cessar-fogo de 30 dias é imediato e servirá para permitir que chegue ajuda humanitária e médica. Inicialmente a Rússia colocou objecções à duração do cessar-fogo, mas está agora a bordo desta decisão.



No início da semana, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu uma suspensão imediata de "todas as actividades de guerra" no leste de Ghouta, onde disse que 400 mil pessoas vivem "o inferno na terra".



Desencadeado em Março de 2011 pela violenta repressão do regime de Bashar al-Assad de manifestações pacíficas, o conflito na Síria ganhou ao longo dos anos uma enorme complexidade, com o envolvimento de países estrangeiros e de grupos jihadistas, e várias frentes de combate.



Num território bastante fragmentado, o conflito civil na Síria provocou, desde 2011, mais de 350 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis, e milhões de deslocados e refugiados.



Nas últimas semanas registaram-se vários ataques e bombardeamentos pelas forças do Presidente al-Assad, que provocaram centenas de mortos.