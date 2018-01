Rosa María Miras, a mulher que desejou que a líder do Ciudadanos na Catalunha, Inés Arrimadas, fosse violada em grupo, foi condenada a quatro meses de prisão por crime contra a integridade moral. Segundo o El País, a pena fica suspensa durante dois anos e Miras é obrigada a participar "num curso sobre igualdade e não discriminação, em particular por motivos de género e ideológicos". A sentença foi deliberada por um tribunal de Barcelona após acordo entre ambas as partes.

Tudo aconteceu a 3 de Setembro do ano passado, depois de um debate político que contou com a participação de Arrimadas. "Sei que vão chover críticas de todos os lados, sei que o que vou dizer é machista e tudo o que quiserem, mas ao ouvir a Arrimadas no debate da T5 só posso desejar-lhe que, quando saia esta noite, seja violada por um grupo, porque não merece outra coisa, cadela nojenta", escreveu Rosa María.



Foto: Twitter

Foi a própria deputada que tornou o caso mediático ao considerar a publicação "um exemplo claro de ódio" e avisar que o caso iria ter consequências judiciais. "Vou denunciar esta senhora. Não apenas pelo que disse sobre mim, mas por todas as mulheres que foram violadas", anunciou Arrimadas, na altura.

Rosa María Miras foi despedida, eliminou a sua conta no Facebook e pediu desculpas à deputada através da chefe de gabinete. "Disseram-me que aceitavam [as desculpas] e o que iam ter em conta, mas depois ratificaram a denúncia", disse em declarações ao La Vanguardia, defendendo que o caso só teve tamanha repercussão por se tratar de "uma figura pública".