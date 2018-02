Encapuçados assaltaram hospital para resgatar narcotraficante

Um narcotraficante do grupo Los Castañitas, hospitalizado em Cádis, Espanha, foi libertado por um grupo de 20 encapuçados, que o levaram à força do hospital. Além de um detido, os restantes estão em fuga, avança o El País.

Samuel Crespo, narcotraficante conhecido das autoridades espanholas, tinha já um mandado de captura em seu nome. No inicio da tarde de terça-feira, ao ser detectado na rua, tentou fugir de mota. Ao cair, os ferimentos que sofreu obrigaram as autoridades a transportá-lo para o hospital de La Línea de la Concepción, em Cádis.

Horas após estar hospitalizado, um grupo de 20 homens encapuçados, membros do mesmo grupo de traficantes, entraram à força no hospital para libertar Samuel Crespo. Os dois polícias que estavam a vigiar o narcotraficante não conseguiram impedir os homens de o levar.

Na confusão, apenas um dos envolvidos foi detido. Os restantes membros do grupo Los Castañitas estão em fuga, com Samuel Crespo.

Fora do hospital foi montado um dispositivo policial, com o objectivo de tentar localizar o grupo de traficantes de droga. As autoridades vão analisar as imagens das câmaras de videovigilância, numa tentativa de identificar mais membros do grupo, explica o jornal espanhol.