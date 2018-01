And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de janeiro de 2018

"O ano de 2017 foi particularmente feroz, com uma cobertura mediática desonesta e mesmo informações falsas descaradas. Estudos demonstraram que mais de 90% da cobertura mediática do Presidente Trump é negativa", pode ler-se no texto introdutório da listagem.



CNN, The New York Times e Washington Post são apenas alguns dos meios de comunicação apontados pelo presidente dos EUA. Logo em primeiro lugar surge Paul Krugman, prémio Nobel da Economia em 2008, que escreveu no The New York Times sobre como a economia seria afectada após a vitória de Trump. No artigo, o especialista revelara que a economia "nunca" se iria recuperar.



Em segundo lugar surge uma notícia da ABC que avançava que o presidente norte-americano tinha pedido a Michael Flynn. ex-assessor para a Segurança Nacional da Casa Branca, para contactar emissários da Rússia, antes das eleições norte-americanas.



Para fechar o pódio, Donald Trump escolheu uma investigação da CNN que dava conta que o presidente e o seu filho Donald Trump Jr, tinham tido acesso a documentos pirateados do Wikileaks.



Ao todo, a CNN foi o meio de comunicação que arrecadou mais prémios, sendo que quatro em dez foram atribuídos à cadeia de televisão norte-americana.



Depois de divulgar a lista das "fake news", Donald Trumo voltou às redes sociais para esclarecer que "a pesar da cobertura de alguns meios muito desonestos e corruptos, existem muitos grandes jornalistas que respeito e boas notícias das quais os norte-americanos devem estar orgulhosos".





Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de janeiro de 2018







O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira os "prémios fake news" (notícias falsa). O anúncio foi feito através das rede social Twitter, redireccionando para o site oficial do Partido Republicano. "E os vencedores dos Fake News são…", podia ler-se na mensagem de Donald Trump publicada na rede Twitter.Logo após a publicação do presidente norte-americano a página dos republicanos deixou de funcionar e as reacções nas redes sociais não tardaram.Uma hora depois, os tão epserados vencedores que Donald Trump já tinha prometido em Novembro do ano anterior foram anunciados.