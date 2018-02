Dois mortos em colisão de comboios nos EUA

Acidente aconteceu no estado da Carolina do Sul. Um dos comboios transportava 139 pessoas.

Duas pessoas morreram e pelo menos 50 ficaram feridas depois de o comboio em que seguiam ter colidido com um outro, de mercadorias. A locomotiva principal do comboio e várias carruagens de passageiros descarrilaram devido ao choque. O comboio fazia a viagem entre Nova Iorque e Miami. O acidente deu-se junto à cidade de Cayce, fora da capital do estado da Carolina do Sul, Columbia.



A bordo do comboio, viajavam 147 pessoas. 139 são passageiros e oito, membros do staff.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CONFIRMED?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CONFIRMED</a>: Lexington County Coroner Margaret Fisher has confirmed two deaths in passenger train versus freight train. Please follow and share official sources for such information.</p>— Lexington Sheriff (@LCSD_News) <a href="https://twitter.com/LCSD_News/status/960111067144826881?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

Não se sabe ainda quantas pessoas estavam a bordo do comboio de mercadorias.



Em Dezembro de 2017, um comboio semelhante a este descarrilou, matando três pessoas em Washington.