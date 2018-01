Os juízes recusaram, no entanto, a intenção do governo de Rajoy de anular a candidatura do ex-presidente catalão. Discussão durou mais de cinco horas.

O Tribunal Constitucional espanhol decidiu por unanimidade este sábado que Carles Puigdemont terá de estar presente na sessão de investidura, marcada para a próxima terça-feira, caso queira ser presidente. De acordo com o El Mundo, os juízes recusaram, no entanto, a intenção do governo de Rajoy de anular a candidatura do ex-presidente catalão.



A convocação desta sessão extraordinária do Tribunal Constitucional aconteceu depois de o Governo central de Madrid ter decidido apresentar um recurso naquela instância judicial para impugnar a decisão do presidente do parlamento da Catalunha de propor Puigdemont para a presidência do executivo catalão.



O novo presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs o nome do líder separatista para voltar a dirigir o Governo da Catalunha, apesar de todos os obstáculos jurídicos que isso implica.



Recorde-se que os dois principais partidos independentistas catalães - o Juntos pela Catalunha (centro direita) e a Esquerda Republicana da Catalunha - também apoiam a candidatura de Puigdemont para a presidência do Governo regional.



A justiça espanhola desistiu de pedir a extradição da Bélgica do ex-presidente da Catalunha, refugiado voluntariamente em Bruxelas desde 30 de Outubro do ano passado, para evitar a divergência de interpretação entre juízes belgas e espanhóis sobre a gravidade dos delitos de que é acusado, nomeadamente o de rebelião.



Se o ex-presidente regional regressar a Espanha será imediatamente preso.



