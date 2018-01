A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse, em comunicado, que o "Presidente já está informado sobre a situação e a acompanhar o caso".



"Há uma morte confirmada e outra vítimas ferida com gravidade. Mas não há congressistas, nem membros das suas famílias, ficaram feridos com seriedade", disse Sarah Sanders.



The White House confirms that one person has died after a train carrying members of Congress to a GOP retreat hit a truck. "There are no serious injuries among members of Congress or their staff," press secretary Sanders said. https://t.co/hmaYlhwkp7 https://t.co/EHVntsNyje — CNN (@CNN) 31 de janeiro de 2018

Pelo menos um congressista, Jason Lewis, do Misnnesota, foi transportado para o hospital com um traumatismo craniano. "Estou bem, comparando tragicamente com o condutor do camião e graças aos serviços de emergência", disse em comunicado. Não é claro se a vítima mortal será o condutor do camião do lixo.



O retiro do congressistas republicanos, que se realizaria até sexta-feira em White Sulphur Springs, West Virginia, tinha marcado um encontro com o vice-presidente, Mike Pence, e o presidente Donald Trump deveria participar amanhã.







Um comboio que transportava vários membros do Congresso norte-americano, entre eles o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso, Paul Ryan, colidiu esta quarta-feira com um camião. De acordo com a CNN, acidente provocou pelo menos um mortos e dois feridos.Os republicanos iriam participar num retiro legislativo e o acidente aconteceu em West Virginia.