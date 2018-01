Este ataque acontece dois dias depois de a embaixada dos EUA ter emitido um aviso em como poderia haver um ataque a hotéis em Cabul.

Um ataque ao hotel Intercontinental de Cabul, Afeganistão, resultou na morte de 18 pessoas. O ataque durou durante doze horas e terminou apenas esta madrugada. As forças de resgate conseguiram socorrer 126 pessoas.Um porta-voz do ministério do Interior afegão explicou que o incidente foi perpetuado por quatro homens armados, desmentindo os primeiros relatos que apontavam apenas para três. As forças de segurança neutralizaram os atacantes, matando os quatro. "Resgataram ainda 126 pessoas, entre as quais 41 estrangeiros", disse o porta-voz.Entre as 18 vítimas mortais, 14 são estrangeiros que estavam no hotel de cinco estrelas na capital afegã.Os atacantes entraram no hotel ao início da tarde e antes de abrirem fogo provocaram uma explosão. Começaram depois a disparar de forma indiscriminada. As autoridades afegãs, apoiadas por militares da NATO, foram ganhando progressivo controlo do hotel durante a noite, mas o último dos atacantes foi apenas abatido já de madrugada. Estava entrincheirado com reféns, avança a Reuters. O cerco durou 14 horas.Um jornalista da agência noticiosa afegã, Toto, relata ter visto dezenas de corpos espalhados pelo chão, havendo outra testemunha que diz que o hotel parecia "um talho". Outra testemunha terá ouvido os atacantes gritarem: "Não deixem nenhum vivo, bons ou maus. Disparem e matem-nos a todos".Um porta-voz do grupo extremista talibã reivindicou a autoria do ataque.