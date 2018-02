Nos últimos oito dias, foram mortas mais de 500 pessoas a leste de Ghouta, sem acesso a cuidados médicos ou alimentos. Médicos são obrigados a usar "medicamentos fora do prazo" e a "reutilizar equipamentos".

Foi mortífera a última semana do leste de Ghouta. Mais de 500 civis foram mortos em cinco dias de bombardeamentos do regime sírio sobre Ghouta Oriental, o enclave rebelde perto de Damasco. Entre os mortos, estão uma centena de crianças.



No centro dos conflitos entre os rebeldes e o regime, que cerca a região, os civis continuam sem acesso a cuidados médicos ou a alimentos - e os números estão à vista. Nas 48 horas antes de entrar em vigor o corredor humanitário organizado pela Rússia, no âmbito do cessar-fogo diário, morreram 30 pessoas, grande parte mulheres e crianças. No centro dos conflitos entre os rebeldes e o regime, que cercam a região, os civis continuam sem acesso a cuidados médicos ou a alimentos.



Segundo números das Nações Unidas, nas últimas 48 horas, três dezenas de civis foram vítimas de operações militares na região leste de Ghouta. Citada pela Reuters, Linda Tom, porta-voz da organização, diz que "as Nações Unidas vão dar ajuda imediata", mobilizando uma série de veículos "que darão apoio médico".

Para já, os médicos no local não têm medicamentos ou equipamentos para dar vazão ao número de feridos. À Euronews, o anestesista Bassan Bakri, que vive em Ghouta, lamenta que os médicos sejam obrigados a usar "medicamentos fora do prazo" e a "reutilizar equipamento" que precisam de serem esterilizadas, como seringas. "Os médicos aqui têm de reutilizar o equipamento. Voltamos a esterilizá-los e usamos medicamentos fora do prazo", explica.



Ghouta é uma região situada nos subúrbios de Damasco, capital da Síria, e um dos últimos bastiões dos rebeldes ao regime de Bashar al-Assad. Desde 2013 — ou seja, um ano depois do início da guerra na Síria — que Ghouta está cercada pelas forças do regime, que contam com a cooperação militar da Rússia, do Irão e do Hezbollah.



Contudo, por que razão há tantos civis mortos? Segundo Mansour Abo al-kheir, assessor de uma instituição de caridade local, "as equipas de socorro são alvo do regime, tanto em Douma como Ghouta", disse à Euronews. Durante as operações de evacuação levados a cabo pelas equipas de socorro, conta al-Kheir, o regime ataca pelo ar, com bombardeamentos e lança rockets.



Recorde-se que o cessar-fogo em Ghouta falhou porque, na noite de 24 de Fevereiro, no dia em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas chegou a um acordo para que "cessem as hostilidades de forma imediata", já havia confrontos em Ghouta e noutras partes do país, com as forças sírias, ladeadas por russos e iranianos, a combaterem grupos e milícias anti-regime dentro da região.



O problema está na designação deste cessar-fogo, que não incluía operações contra organizações terroristas para a ONU. "O cessar de hostilidades não se aplica a operações militares contra o Estado Islâmico, a al-Qaeda e a Frente Al-Nusra e outros indivíduos, grupos e entidades associados à al-Qaeda ou ao Estado Islâmico ou a outros grupos terroristas, designados como tal pelo Conselho de Segurança", lê-se nos termos do cessar-fogo.



Mesmo com esta falha, Vladimir Putin decretou a implementação de um cessar-fogo diário em Ghouta, e ainda, a criação de um "corredor humanitário" que permita a saída de civis. De acordo com a notícia avançada pela Reuters, a suspensão temporária, que irá durar das 9h às 14h locais (das 7h às 12h em Lisboa), tem início já a partir desta terça-feira.



Corredor humanitário começa às 7h00 desta terça-feira



De acordo com a notícia avançada pela Reuters, a suspensão temporária, que irá durar das 9h às 14h locais (das 7h às 12h em Lisboa), tem início já a partir desta terça-feira. A agência de notícias russa, RIA, anunciou ainda que a localização do corredor humanitário vai ser anunciada em breve.

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse esta segunda-feira em conferência de imprensa, que o "cessar-fogo começa quando todos os beligerantes do conflito estiverem de acordo sobre como ele deve ser implementado para garantir que a cessação das hostilidades é total e se aplica a toda a Síria".

"Aqui dificilmente há espaço para interpretações, nem pode haver interpretações sobre a quem se estende a trégua proposta", frisou.