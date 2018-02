A Coreia do Norte tem contornado as sanções das Nações Unidas e enviado material que pode ser usado para produzir armas químicas para a Síria, revela um relatório de um grupo de especialistas com mandato do Conselho de Segurança.

A equipa que está encarregue de investigar a possível violação das sanções de que é alvo o regime norte-coreano e terá descoberto indícios de que o regime de Pyongyang fornece material bélico ao regime do presidente Bashar Al-Assad, de novo suspeito de ter utilizado armas químicas contra a população de Ghouta. Esta região síria tem sido bombardeada de forma constante, tendo-se registado mais de 500 mortos nos últimos oito dias. Todos os dados apresentados fazem parte do relatório que foi entregue ao Conselho de Segurança no início do mês – ainda antes do início do bombardeamento de Ghouta -, mas não foi ainda revelado. Estes dados estão a ser avançados pelo The New York Times.

O relatório elaborado pela equipa dá conta de cerca de 40 carregamentos de material que pode ser usado para o fabrico de armas químicas. Estes carregamentos terão sido feitos entre 2012 e 2017. A Coreia do Norte terá igualmente enviado partes de mísseis e tecnologia que está proibida de exportar, pelas sanções impostas pelas Nações Unidas.

Entre os carregamentos enviados para a Síria pelo regime norte-coreano foram encontrados mosaicos, termómetros e válvulas resistentes a ácidos, usados normalmente na construção de fábricas de armas químicas em dois navios que se dirigiam para Damasco e que foram interceptados no mar.

Alguns dos observadores ficaram espantados com a extensão das relações comerciais entre os dois regimes. Outros mostraram-se pouco surpreendidos, tendo em conta a relação mantida entre Assad e o regime norte-coreano desde o início da guerra civil na Síria, em 2011.

Os navios que carregavam mosaicos faziam parte de um dos cinco carregamentos que estavam programados entre a empresa estatal síria Fábrica de Metalomecânica e a Korea Mining Development Trading Corp, uma empresa norte-coreana que faz exportação de armas.

Em 2013, Assad terá ordenado um ataque com gás sarin que matou cerca de 1400 pessoas em Ghoutta. Depois desta acção, condenada por dezenas de nações e organizações de defesa dos direitos humanos, o regime sírio assinou a Convenção Internacional que proíbe o uso de armas químicas, e aceitou eliminar os seus arsenais químicos, incluindo 1300 toneladas cúbicas de sarin.

Apesar do compromisso assumido pelo estado daquele país, a 4 de Abril de 2017, as forças sírias terão voltado a utilizar esta arma química na cidade Khan Sheikhoun, nas mãos dos rebeldes. O ataque fez 81 vítimas mortais, incluindo crianças.

Outra das provas que parecem comprovar um conluio entre os regimes de Pyongyang e Damasco é o conhecimento de técnicos de mísseis norte-coreanos que trabalharam nas cidades sírias de Barzeh, Adra e Hama.

A revista Diplomat, especializada em assuntos asiáticos, relembra que os norte-coreanos nutrem uma grande admiração pela revolução Baathista da Síria, pela sua ideologia e resistência aos esforços dos Estados Unidos para derrubar o regime, cita o jornal Público, tendo inclusivamente alguns dirigentes norte-coreanos elogiado as capacidades de liderança de Bashar al-Assad.

O massacre de Ghouta

Mais de 500 civis foram mortos em cinco dias de bombardeamentos levados a cabo pelo regime sírio sobre Ghouta Oriental, o enclave rebelde perto de Damasco. Dezenas de crianças terão morrido na sequência dos ataques. EUA acusam Assad de ter voltado a utilziar armas químicas, como aconteceu em Abril de 2017.

No centro dos conflitos entre os rebeldes e o regime, que cerca a região, os civis continuam sem acesso a cuidados médicos ou a alimentos. Nas 48 horas antes do corredor humanitário organizado pela Rússia entrar em vigor morreram 30 pessoas. No centro dos conflitos entre os rebeldes e o regime, que cercam a região, os civis continuam sem acesso a alimetanção ou a cuidados médicos.