Salah Abdeslam anunciou, esta terça-feira, que não vai comparecer à próxima sessão do julgamento em que é acusado de tentar matar polícias belgas, a decorrer em Bruxelas, na Bélgica."Salah Abdeslam informou o tribunal de que não deseja comparecer na audiência na quinta-feira, 8 de Fevereiro", anunciou o presidente do tribunal, Luc Hennart, em comunicado. Segundo a AFP, o julgamento vai prosseguir sem a presença do réu.O único comando que sobreviveu aos atentados de Paris, que em Novembro de 2015 mataram 130 pessoas, responde às acusações de "tentativa de homicídio de diversos agentes policiais" e "porte de arma ilegal" em "contexto terrorista" – tudo em consequência de um tiroteio em Forest, uma das comunas de Bruxelas, quando fugia às autoridades. Abdeslam acabou por ser capturado três dias depois, a 18 de Março de 2016, no bairro de Molenbeek, na capital belga. Juntamente com Abdeslam está a ser julgado um suposto cúmplice, Sofiane Ayari.Na primeira sessão do julgamento, na segunda-feira, o jihadista remeteu-se ao silêncio. "Não vou responder às perguntas. O silêncio não faz de mim um criminoso, esta é a minha defesa", disse à juíza Marie-France Keutgen. Além disso, também recusou levantar-se quando a juíza leu as acusações.